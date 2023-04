Feyenoord, l’appello degli ultras in vista della Roma: “Portate un gonfiabile, creiamo il caos in vecchio stile”

AS ROMA NOTIZIE – Giovedì è in programma il match tra il Feyenoord padrone di casa e la Roma. Gli ultras olandesi non potranno venire all’Olimpico, ma sono già pronti a farsi vedere e sentire sugli spalti del De Kuip.

Sui propri canali social la curva della squadra di Rotterdam ha suonato la carica: “Giovedì 13 aprile, in casa contro l’AS Roma, 12° minuto! Porta la tua piscina gonfiabile, il coccodrillo gonfiabile, il fenicottero gonfiabile o altri oggetti gonfiabili, creiamo di nuovo il caos vecchio stile!“.

Gli ultras olandesi hanno specificato che non verranno lanciati verso il campo. Non è la prima volta che i tifosi del Feyenoord organizzano una cosa simile.

Nel 2015 fu lanciata una banana gonfiabile a Gervinho e il match fu sospeso per qualche minuto.