FIENGA: “Questo gruppo merita rispetto, basta critiche sulla personalità dei ragazzi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il Ceo giallorosso Guido Fienga risponde alle domande di Sky Sport nei minuti che precedono l’inizio del match tra il Bologna e la Roma. Ecco le dichiarazioni del dirigente sulla partita che si sta per giocare al Dall’Ara:

“Siamo fermamente convinti delle qualità morali ed etiche di questo gruppo. Siamo consapevoli di aver sbagliato una partita, contro il Napoli, e di essere stati sfortunati col Sassuolo, dove nessuno cerca scuse.

Ma ci piacerebbe avere più rispetto per questo gruppo quantomeno per preservarlo da attacchi di cattiveria gratuita. Lascio a chiunque critica sulle performance calcistica, ma il gruppo non merita critiche dal punto di vista della personalità“.

