(LIVE!) FINALE PRIMAVERA, ROMA-INTER: 1-1 (70′ Vicario, 81′ Casadei). I novanta minuti si chiudono in parità, si va ai supplementari

AS ROMA NEWS – Al Mapei Stadium di Reggio Emilia va in scena la finale scudetto tra la Roma Primavera e l’Inter.

I giallorossi arrivano a questa sfida decisiva dopo una cavalcata trionfale in campionato, di fronte a loro la formazione che ha concluso la stagione al secondo posto in classifica.

Si affrontano dunque le due squadre più forti, sarà una partita molto difficile per i ragazzi di Alberto De Rossi. Vi lasciamo al live del match. Forza Roma.

LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

96′ – PALO INTER. Iliev in area calcia sul primo palo trovando il legno esterno.

91′ – Si riparte. Si giocheranno due tempi di quindici minuti ciascuno, se il risultato resterà in parità si batteranno i calci di rigore.

SECONDO TEMPO

90+3′ – Finiscono i tempi regolamentari: uno a uno tra Roma e Inter. I giallorossi trovano il gol del vantaggio con Vicario ma non riescono a mantenere l’uno a zero, incassando il pari di Casadei a dieci minuti dalla fine. Si va ai supplementari.

90’+3′ – OCCASIONE ROMA! Calcio d’angolo dalla sinistra, uscita coi pugni del portiere nerazzurro, palla che finisce sui piedi di Ndiaye che batte in porta mandando a lato!

91′ – Guizzo di Padula che entra in area, dribbla e poi prova il destro a giro, conclusione centrale: il portiere blocca in due tempi.

90′ – Tre minuti di recupero.

89′ – Ammonito Hoti per un fallo a centrocampo.

86′ – Owusu pericoloso, conclusione dal limite fortunatamente centrale. L’Inter sembra aver tratto maggiori benefici dai cambi rispetto alla Roma.

83′ – OCCASIONE INTER: V. Carboni dal limite lascia partire un gran tiro che termina di poco a lato. Nerazzurri che ora viaggiano sulle ali dell’entusiasmo. La Roma deve scuotersi e ripartire.

81′ – PAREGGIO INTER: segna Casadei di testa dopo un cross dalla sinistra di Carboni. Uno a uno, tutto da rifare per la Roma.

80′ – Tahirovic dal limite aveva spazio per scaricare il suo destro, ma il suo tiro non è preciso e termina a lato.

79′ – DOPPIO CAMBIO INTER: dentro Iliev e Owusu.

77′ – CAMBIO ROMA: dentro Pagano, fuori Volpato.

70′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! VICARIO!!! Calcio d’angolo dalla destra di Volpato, il difensore spagnolo stacca liberissimo a pochi passi dalla porta e batte a rete!!

66′ – DOPPIO CAMBIO INTER: dentro V. Carboni e Zuberek, fuori Peschetola e Jurgens.

65′ – CAMBIO ROMA: dentro Padula, fuori Satriano.

58′ – CAMBIO INTER: esce Fabbian, dentro Grygar.

55′ – La Roma è entrata bene in campo e sta spingendo con una certa convinzione.

46′ – Si riparte: nella Roma dentro Tahirovic e Keramitsis, fuori Cherubini e Feratovic.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce dopo un minuto di recupero questo primo tempo: zero a zero e poche emozioni. Per ora prevale la paura di concedere qualcosa all’avversario. E’ una finale, e come spesso accade in partite come questa avrà la meglio la squadra che riuscirà ad avere maggiore forza fisica e mentale.

45′ – L’Inter in contropiede con Abiuso calcia in porta ma è lo stesso Peschetola, compagno di squadra, che con la schiena respinge il pallone!

41′ – Ammonito Feratovic per un fallo tattico.

40′ – Cherubini entra in area dalla sinistra e prova una conclusione in porta, respinge con i pugni il portiere nerazzurro.

34′ – Ammonito F. Carboni.

32′ – Ammonito Peschetola.

31′ – OCCASIONE INTER: cross di Carboni dalla sinistra per Jurgens che a centro area impatta il pallone ma manda a lato non di molto.

25′ – Partita che si gioca sui nervi, nessuna delle due squadre vuole rischiare e questo rende il match poco spettacolare.

15′ – Buon avvio della Roma, che gioca con buon piglio. Per ora nessuna occasione da gol.

0′ – Fischio d’inizio, si parte!

ROMA-INTER, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Mastrantonio; Ndiaye, Vicario, Feratovic; Missori, Faticanti, Tripi, Rocchetti; Volpato; Satriano, Cherubini.

A disp.: Baldi, Del Bello, Keramitsis, Morichelli, Oliveras, Louakima, Tahirovic, Pagano, Pisilli, Cassano, Padula, Voelkerling Persson

All.: A. De Rossi

INTER: Rovida; Silvestro, Moretti, Hoti, F. Carboni; Casadei, Sangalli, Fabbian; Peschetola, Abiuso; Jurgens.

A disp.: Basti, Botis, Fontanarosa, Peretti, Pelamatti, Dervishi, Nunziatini, Grygar, Owusu, Iliev, V. Carboni, Zuberek.

All.: Chivu.

Arbitro: Giordano di Novara. Assistenti: Belsanti e Lencioni. IV uomo: Monaldi.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini