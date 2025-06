FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo domenica 22 giugno 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Roma Femminile, Rossettini in pole per la panchina

Arrivano le prime importanti novità sul sostituto di Alessandro Spugna sulla panchina della Roma Femminile. Come scrive il giornalista Leonardo Frenquelli infatti il candidato principale sembra essere Luca Rossettini, ex difensore (tra le altre) di Siena, Cagliari, Bologna, Genoa e Torino e dal 2022 alla guida della Primavera del Padova.

Ore 8:00 – Ritiri a km zero in Serie A

Addio alle corse nei boschi: anche la Roma dice (quasi) no al classico ritiro estivo. Saranno sei i club di Serie A a non lasciare la propria sede per la preparazione. I giallorossi inizieranno il lavoro a Trigoria, per poi trasferirsi a Burton Upon Trent, in Inghilterra, esclusivamente per esigenze legate alla tournée. Una scelta in linea con quella di altre big del campionato come Milan, Inter, Juve, Lazio, Fiorentina e Atalanta, che cambiano rotta e rinunciano alla tradizione della montagna. (Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…