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FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

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Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa domenica 1 novembre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 | Pagelle dei quotidiani: Cristante domina (7,79), Soulé brilla (7,29)

I quotidiani incoronano Cristante (7,79), nettamente il migliore della Roma: per il Corriere dello Sport è “sontuoso ben oltre il gol e l’assist”. Alle sue spalle spiccano Soulé (7,29), sempre creativo e pericoloso, Malen (7,21) e Ghilardi (7,07), che festeggia anche il primo gol in Serie A. Bene anche Ndicka e Mora (7,00). In una serata senza vere insufficienze, i voti più bassi sono quelli di Gollini e Pisilli (6,07), seguiti da Molina e Castro (6,21).

Ore 8:40 | La moviola: Maresca promosso (6,00), divide il contatto Kabasele-Castro

Giudizio complessivamente positivo per Maresca (6,00), agevolato da una partita indirizzata presto dalla Roma. Gazzetta, Corriere dello Sport e Messaggero lo promuovono, mentre Il Romanista (5,5) è l’unico a bocciarlo. L’episodio più discusso arriva nel finale sul contatto Kabasele-Castro: per Gazzetta e Corriere dello Sport il tocco è troppo leggero per assegnare il rigore, mentre Il Romanista lo considera “abbastanza chiaro” e critica la scelta di lasciar correre.

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1 commento

  1. Il napoletano Maresca dovrebbe spiegarmi una cosa: quale interesse aveva Castro, davanti alla porta, a buttarsi per terra invece di cercare di fare gol? Forse ha visto arrivare Beukema — o come diavolo si scrive — e ha pensato di fare un favore al difensore del suo Napoli? Perché a volte, prima di fischiare, bisognerebbe anche accendere il cervello e chiedersi cosa stia realmente succedendo in campo.

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