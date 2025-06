FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa domenica 15 giugno 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Alberto Sordi, 105 anni di romanità

Oggi ricorre il 105° anniversario della nascita di Alberto Sordi, simbolo della romanità e grande tifoso giallorosso. La Roma lo ha celebrato con un omaggio speciale, ricordando aneddoti e battute tratte dai suoi film. Dalla storica presenza al derby del 1957 all’iconico Presidente del Borgorosso FC, Sordi ha sempre portato la Roma nel cuore. Un amore autentico, espresso in ogni battuta, scena o sorriso romano.

💛❤️ 105 anni fa nasceva Alberto Sordi, simbolo eterno di romanità e grande romanista 🎬 Lo ricordiamo attraverso le sue parole, i suoi aneddoti e le sue battute sul calcio 👉 https://t.co/qeS1vBGSKv#ASRoma pic.twitter.com/al9vLar9ML — AS Roma (@OfficialASRoma) June 15, 2025

Ore 9:00 – Mile, lavoro senza sosta in attesa del rinnovo

Ad Anversa, Mile Svilar si allena duramente per arrivare al top alla ripresa. Affiancato da un preparatore personale, il portiere giallorosso punta a confermarsi tra i migliori in Italia. La prossima settimana Ghisolfi e Ranieri incontreranno l’agente del serbo per chiudere il rinnovo. L’intesa è vicina: sul tavolo c’è una proposta da 3,5 milioni annui per 5 anni, dopo un primo rifiuto a 3 milioni. Svilar vuole restare, e Gasperini lo considera il suo numero uno ideale. (Corriere dello Sport)

Ore 8:45 – Gasperini-Soulè, una sfida per due

La vera sfida di Gasp a Roma potrebbe essere Soulé: il nuovo assetto tattico lascia aperti diversi scenari, nel 3-4-2-1 usato spesso da Gasp a Bergamo, la coesistenza con Dybala è tutta da verificare. Più credibile invece un 3-4-3 in stile genoano, dove l’argentino agirebbe da ala pura con minori compiti difensivi. Il ritiro estivo sarà un laboratorio tattico cruciale per capire come Soulé potrà inserirsi nella nuova Roma. (Il Messaggero)

IN AGGIORNAMENTO…