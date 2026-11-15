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FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

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Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa domenica 15 novembre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:00 | Perotti: “Alla Roma serve un altro esterno. Scudetto? Può farcela”

Diego Perotti torna a parlare della Roma e indica una priorità per il mercato: “Serve un elemento offensivo per completare la rosa. Non è facile da trovare e serve un investimento importante”. Più prudente il giudizio su Kvernadze: “Ha qualità, anche se non l’ho visto tanto per sbilanciarmi se sia già pronto per una grande piazza come quella romanista”. L’ex giallorosso elogia poi Dybala e Soulé e si dice fiducioso sulle ambizioni della squadra: “Penso possano farcela a vincere il campionato”. Parole importanti anche per Gasperini, definito “un valore aggiunto”. (Tuttosport)

Ore 9:20 | Hermoso sempre più vicino al rinnovo: firma possibile già la prossima settimana

Mario Hermoso è sempre più vicino al rinnovo con la Roma. Secondo La Gazzetta dello Sport, la firma potrebbe arrivare già la prossima settimana: per il difensore spagnolo sarebbe pronto un biennale con opzione per una terza stagione. Il classe 1995 è diventato uno dei punti fermi della difesa di Gasperini, conquistando la fiducia del tecnico grazie a rendimento e leadership, impreziositi anche da 3 gol stagionali. (La Gazzetta dello Sport)

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Ore 9:20 | Dybala accelera: punta alla convocazione per Parma-Roma

Paulo Dybala continua a fare progressi e punta alla convocazione per Parma-Roma. L’argentino, fermo dal 14 ottobre per una lesione al polpaccio, ha partecipato con buona fluidità alla partitella di metà settimana, dando segnali incoraggianti. Gasperini non intende correre rischi e valuterà le sue condizioni nelle prossime sedute. Il possibile rientro della Joya sarebbe importante anche in vista della successiva trasferta di Champions contro il Paris Saint-Germain. (Corriere della Sera)

Ore 9:20 | Parma-Roma, Soulé rischia la panchina: rientro a Trigoria solo giovedì

Matias Soulé potrebbe partire dalla panchina nella trasferta contro il Parma di sabato 21 novembre. L’argentino rientrerà infatti a Trigoria soltanto giovedì mattina dopo gli impegni con la nazionale e avrà a disposizione un solo vero allenamento prima della gara. Gasperini valuterà le sue condizioni, considerando anche la stanchezza accusata dopo la precedente sosta. Nessuna decisione è stata ancora presa, ma prende quota una gestione più prudente. (Corriere della Sera)

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