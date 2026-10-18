FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa domenica 18 ottobre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:30 | Pagelle Roma-Genoa: Lulli il migliore (7,17), Castro subito dietro (7,08). Koulierakis il peggiore (5,92)

Le pagelle dei quotidiani premiano soprattutto Lulli (7,17), migliore in campo dopo il primo gol in Serie A, e Castro (7,08), autore del raddoppio. Molto positiva anche la prova di Soulé (6,75), mentre Gasperini (6,70) viene premiato per le scelte e il turnover. In difesa spiccano Balerdi e N’Dicka (6,42). Il voto medio più basso è quello di Koulierakis (5,92), unico insufficiente tra i titolari.

Ore 9:15 | Roma-Genoa, moviole divise su Abisso: promossi i due gol giallorossi

Giudizi contrastanti sulla direzione di Rosario Abisso in Roma-Genoa. Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Il Romanista lo promuovono con 6,5, sottolineando la correttezza delle decisioni principali e la buona gestione della gara. Più severo Il Messaggero, che gli assegna 5,5 accusandolo di aver spezzettato troppo il gioco. Nessun dubbio, invece, sui gol di Castro e Lulli: entrambi giudicati regolari dopo i controlli VAR.

Ore 8:00 | Roma, Dybala verso il rientro in gruppo: obiettivo Napoli anche per Cristante

La Roma guarda già alla sfida di Champions contro lo Slovan Bratislava. Paulo Dybala, rimasto fuori contro il Genoa per un affaticamento al gemello del polpaccio, potrebbe tornare in gruppo e puntare almeno alla panchina martedì sera. L’obiettivo principale resta però il rientro da titolare contro il Napoli, stessa prospettiva anche per Bryan Cristante, ancora fermo per l’infiammazione al ginocchio. (Corriere dello Sport)