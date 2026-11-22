Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa domenica 22 novembre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:50 | PSG, altra tegola per Luis Enrique: Doué ko, sospetta lesione al crociato

Altra assenza pesante per il PSG in vista della sfida di Champions contro la Roma. Dopo Kvaratskhelia, Luis Enrique perderà anche Desiré Doué, infortunatosi contro il Nizza. Secondo L’Equipe, i primi accertamenti avrebbero evidenziato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Oggi il francese si sottoporrà alla risonanza per definire con precisione l’entità dell’infortunio, ma la sua assenza contro i giallorossi è già certa. (L’Equipe)

Ore 10:00 | I voti dei giornali: Malen dominante (9), Wesley devastante (7,92). Balerdi il peggiore (5,33)

Donyell Malen (9) è senza discussioni il migliore della Roma nel 5-1 di Parma: quattro gol e giudizi entusiasti da parte di tutti i quotidiani. Alle sue spalle spicca Wesley (7,92), decisivo entrando dalla panchina con due assist, seguito da Gasperini (7,50), Cristante (7,17) e Mora (7,00). Bene anche Svilar e Soulé (6,92). Tra i peggiori Balerdi (5,33), penalizzato dall’errore sul gol del Parma, e Molina (5,50). Tutti gli altri restano almeno sulla sufficienza.

Ore 8:45 | Parma-Roma, Sozza bocciato: gestione disciplinare nel mirino

La Roma vince 5-1 al Tardini, ma fa discutere anche la direzione di Simone Sozza. I quotidiani contestano soprattutto la gestione disciplinare del primo tempo: per il Corriere dello Sport mancano addirittura due possibili espulsioni, quella di Troilo per la pallonata volontaria a Malen e quella di Mancini per il gesto su Touré. Giusta invece la punizione da cui nasce il vantaggio giallorosso, mentre per la Gazzetta è corretto anche non concedere il rigore chiesto da Koné. Voti: 5,5 per la Gazzetta, 4,5 per il Corriere dello Sport.

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