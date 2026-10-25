FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa domenica 25 ottobre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:00 | I voti dei giornali: Balerdi domina, Soulé incanta. Pisilli il peggiore

Le pagelle dei quotidiani incoronano Leonardo Balerdi (7,92), protagonista assoluto con la doppietta che salva la Roma al Maradona. Alle sue spalle Matias Soulé (7,33), autore del gol che avvia la rimonta e di una prova ricca di qualità. Bene anche Molina (6,50), mentre tra gli insufficienti spiccano Pisilli (5,25), voto medio più basso, Rensch (5,50) e Hermoso e Malen (5,58). Gasperini chiude con una media di 6,60.

Ore 8:50 | Napoli-Roma, moviole: regolari i gol di Balerdi, Colombo divide i quotidiani

Le moviole dei quotidiani concordano sugli episodi chiave del 3-3 tra Napoli e Roma: regolare il 2-2 di Balerdi, con Castro che colpisce il pallone con il volto, e regolare anche il definitivo 3-3, perché il contatto tra l’argentino e Beukema viene giudicato troppo lieve. La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport promuovono Colombo con 6,5, Il Messaggero gli assegna 6, mentre Il Romanista è più severo con 5,5: “Innavosisce tutti, ma alla fine non incide direttamente sul risultato”.

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