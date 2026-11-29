Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa domenica 29 novembre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:15 | Lazio, Frattesi non vuole parlare del derby: “Non iniziamo per favore”

Dopo il successo della Lazio per 2-1 sul campo del Torino, Davide Frattesi ha frenato le domande sul derby del 13 dicembre ai microfoni di DAZN: “Il derby? Non iniziamo per favore, ne manca una. Potete immaginare come sia qua. Ce n’è una prima, per cancellare il -5 al derby bisogna vincere la prossima. Non si scappa”. Prima della stracittadina i biancocelesti affronteranno l’Atalanta, mentre la Roma, dopo il Monza, se la vedrà con Bologna e Sporting Lisbona.

Ore 10:00 | Roma, occhi sul giovane Mendy del Cagliari: concorrenza di Inter e Milan

Spunta un nuovo nome tra i giovani talenti monitorati dal ds D’Amico: si tratta di Paul Mendy, attaccante senegalese classe 2007 del Cagliari. La Roma avrebbe visionato il giocatore in occasione della sfida contro il Bologna. Sul giovane talento ci sarebbero anche Inter e Milan, che nelle scorse settimane avrebbero inviato propri osservatori a seguirlo. (Tuttosport)

Ore 9:10 | Roma-Monza, attesi 60mila spettatori: aperti anche i Distinti Nord Ovest

Prosegue l’entusiasmo dei tifosi giallorossi: saranno circa 60mila gli spettatori presenti oggi all’Olimpico per Roma-Monza. Vista la richiesta di biglietti, il club ha aperto alla vendita anche il settore Distinti Nord Ovest, solitamente riservato agli ospiti. I cancelli dello stadio apriranno alle ore 16. (Il Romanista)

Ore 8:45 | Gasperini a caccia di un doppio record: nel mirino la Roma di Garcia

Contro il Monza la Roma può raggiungere due importanti traguardi. Una vittoria porterebbe a 20 la striscia di risultati utili consecutivi in Serie A e permetterebbe alla squadra di Gasperini di eguagliare i 33 punti nelle prime 13 giornate conquistati dalla Roma di Rudi Garcia nella stagione 2013/14. (Corriere della Sera)

Ore 8:00 | La dj dell’Olimpico sogna lo scudetto e una festa con Malen alla consolle

Camilla Green, nome d’arte di Rachel Giannini e da quattro anni dj della Roma, ha raccontato alcuni retroscena del suo lavoro all’Olimpico. Durante il derby alza il volume della musica quando cantano i laziali e lo abbassa quando si fanno sentire i romanisti. Il suo sogno? Festeggiare lo scudetto con Donyell Malen alla consolle, dopo le esibizioni da dj dell’olandese diventate virali sui social. (Corriere della Sera)

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