FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa domenica 8 febbraio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:40 – Tonetto: “Otto sconfitte sono troppe”

L’ex terzino giallorosso Max Tonetto parla del momento della Roma: «Otto sconfitte sono troppe per una squadra che punta alla Champions». Su Malen: «È più pronto di Dovbyk e Ferguson, ma da centravanti ci si aspettano gol». Capitolo Totti: «Una bandiera così deve avere un ruolo nel club, anche solo d’immagine. Sarebbe un valore aggiunto». (Il Tempo)

Ore 9:30 – Soulé a bivio: senza risposte rischia la panchina

Con Dybala ancora a rischio rientro, Soulé avrà un’altra chance da titolare. Ma è una prova che pesa: nel 2026 un solo gol e un rendimento lontano dall’inizio sprint. Con Zaragoza che gli ha chiuso la corsia sinistra e Paulo pronto a riprendersi il posto, l’argentino sa che senza segnali concreti può perdere la maglia da titolare. Domani gioca, ma è un esame. (La Repubblica)

Ore 9:00 – Oggi il provino di Hermoso: Ghilardi pronto

Occhi puntati su Mario Hermoso: il difensore spagnolo oggi svolgerà un provino decisivo dopo il duro colpo al collo del piede sinistro rimediato a Udine. Da due giorni non si allena in gruppo e continua ad avere difficoltà nel calciare. Gasperini valuta il forfait, anche in ottica Napoli. In caso di stop, spazio ancora a Ghilardi, ormai avanti nelle gerarchie rispetto a Ziolkowski. (Il Messaggero)

Ore 8:25 – Roma, Gasp ripensa a Pellegrini in mediana

L’assenza di Koné non spaventa più la Roma. Dopo lo stop del francese, Gasperini ha trovato risposte convincenti da un reparto cresciuto nel tempo. Cristante resta un punto fermo, mentre El Aynaoui e Pisilli guadagnano spazio e fiducia. Attenzione anche all’idea estiva del tecnico: riportare Pellegrini stabilmente in mediana. Soluzioni che pochi mesi fa sembravano impensabili, oggi diventano risorse concrete. (Il Romanista)

IN AGGIORNAMENTO…