FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Ore 10:40 – Tonetto: “Otto sconfitte sono troppe”
L’ex terzino giallorosso Max Tonetto parla del momento della Roma: «Otto sconfitte sono troppe per una squadra che punta alla Champions». Su Malen: «È più pronto di Dovbyk e Ferguson, ma da centravanti ci si aspettano gol». Capitolo Totti: «Una bandiera così deve avere un ruolo nel club, anche solo d’immagine. Sarebbe un valore aggiunto». (Il Tempo)
Ore 9:30 – Soulé a bivio: senza risposte rischia la panchina
Con Dybala ancora a rischio rientro, Soulé avrà un’altra chance da titolare. Ma è una prova che pesa: nel 2026 un solo gol e un rendimento lontano dall’inizio sprint. Con Zaragoza che gli ha chiuso la corsia sinistra e Paulo pronto a riprendersi il posto, l’argentino sa che senza segnali concreti può perdere la maglia da titolare. Domani gioca, ma è un esame. (La Repubblica)
Ore 9:00 – Oggi il provino di Hermoso: Ghilardi pronto
Occhi puntati su Mario Hermoso: il difensore spagnolo oggi svolgerà un provino decisivo dopo il duro colpo al collo del piede sinistro rimediato a Udine. Da due giorni non si allena in gruppo e continua ad avere difficoltà nel calciare. Gasperini valuta il forfait, anche in ottica Napoli. In caso di stop, spazio ancora a Ghilardi, ormai avanti nelle gerarchie rispetto a Ziolkowski. (Il Messaggero)
Ore 8:25 – Roma, Gasp ripensa a Pellegrini in mediana
L’assenza di Koné non spaventa più la Roma. Dopo lo stop del francese, Gasperini ha trovato risposte convincenti da un reparto cresciuto nel tempo. Cristante resta un punto fermo, mentre El Aynaoui e Pisilli guadagnano spazio e fiducia. Attenzione anche all’idea estiva del tecnico: riportare Pellegrini stabilmente in mediana. Soluzioni che pochi mesi fa sembravano impensabili, oggi diventano risorse concrete. (Il Romanista)
Veramente nel 2026 conto un inizio sprinte contro il sassuolo, gol e assist, e un assit strepitoso in EL contro lo Stoccarda. Non male.
Soulè è in affanno non lo nego, ma i suoi bonus li porta, la mia domanda è più sugli altri. Chi segna se non lo fa lui? Chi fa assist se non li fa lui?
Spero in Malen e in Zaragoza, nonché in un impiego maggiore di Pisilli che è uno che la porta la vede e non ha paura di tirare.
Solito “articolo” ridicolo di repubblica, come se dybala garantisse chissà cosa poi
I numeri si Soulè parlano chiaro : giocatore mediocre, praticamente inutile quando non segna. I suoi score sono ai minimi tra i giocatori importanti. Di fatto sbaglia 2 dribling su tre, non crea mai superiorità numerica. Ovviamente, vista la giovane età può migliorare ma anche no. Parere personale, una bella plusvalenza, si recuperano i 16 milioni l anno ( lordi ) di Dybala e Massara/Gasperini vanno su un nuovo prospetto o qualcosa che garantisca altre caratteristiche. La domanda che oggi dovreste porvi : chi avreste voluto : Ildyz o Soulè?
inutile girarci intorno,a noi manca un centrocampista alla MC toney che tira in porta. in estate punterei su frattesi
Ad ora Soulè 7 gol e 7 assist tra campionato e coppa, per distacco il più prolifico dei nostri.
Anche se non sta attraversando il suo miglior momento è l’ultimo da mettere in discussione.
Semmai il problema è il vuoto spinto in zona gol/assist dietro a Mati.
Basti pensare che il secondo per rendimento sotto porta, peraltro oggi assente, è Ferguson con 5 gol e 2 assist tra campionato e coppa.
Speriamo nei nuovi perché il problema non è certo Soulè, ma quelli che condividono il reparto offensivo con lui.
