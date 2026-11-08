FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa domenica 8 novembre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:00 | Toni su Malen: “Sta facendo un exploit, ma io ero più bomber di lui”

Luca Toni ha parlato del rendimento di Donyell Malen, protagonista anche contro il Sassuolo con l’assist per Mora nonostante sia rimasto senza gol. L’ex centravanti ha elogiato l’olandese ma senza rinunciare al confronto: “Malen sta facendo un exploit, fin da subito ha dimostrato personalità. Ma io ero più bomber di lui: una volta la Serie A era un’altra cosa”. Toni ha inoltre spiegato di non credere che gli attaccanti segnino necessariamente di più con determinati allenatori. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 9:20 | Partenza da record: 27 punti in 11 giornate, meglio solo Garcia nel 2013

La Roma continua a volare in campionato: dopo il 3-0 al Sassuolo, la squadra di Gasperini è salita a 27 punti in 11 giornate, frutto di 8 vittorie e 3 pareggi, senza sconfitte. Dal 2016 a oggi nessuna Roma aveva fatto meglio. Per trovare un avvio superiore bisogna tornare alla stagione 2013/14, quando la squadra di Garcia arrivò a quota 31 punti grazie alla celebre striscia iniziale di dieci vittorie consecutive.

Ore 8:45 | Roma-Sassuolo, la moviola: Di Bello non raggiunge la sufficienza

Direzione tutto sommato sufficiente per Marco Di Bello in Roma-Sassuolo, con una media voto di 5,75. Corretta la decisione di non concedere rigore per il presunto fallo di mano di Van der Brempt e regolare anche il 3-0 di Mora. I dubbi riguardano soprattutto una gestione troppo spezzettata e qualche fallo evidente non rilevato, come la trattenuta di Caleta-Car su Malen. Sotto osservazione anche la scaramuccia Hermoso-Esposito, giudicata rischiosa ma senza conseguenze disciplinari.

Ore 8:00 | I voti dei quotidiani: Hermoso il migliore (7,4), Mora brilla ancora (7,1)

Mario Hermoso è il migliore della Roma nelle pagelle dei principali quotidiani, con una media di 7,4. Subito dietro Rodrigo Mora (7,1) e Bryan Cristante (7,0), mentre Soulé chiude a 6,9 e Balerdi e Ndicka a 6,7. Nessuna vera bocciatura tra i giallorossi: i voti più bassi tra i titolari sono quelli di Vásquez (6,0) e Wesley (6,2). Promosso anche Gasperini, con una media di 7,2.

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