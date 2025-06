FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 12 giugno 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:25 – Gasp, prossima settimana conferenza di presentazione

L’era di Gasperini alla Roma è pronta a cominciare: nel corso della prossima settimana andrà in scena la conferenza di presentazione del nuovo tecnico, a Trigoria. (ilromanista.eu)

Ore 10:00 – Roma Under 18, stasera la finale scudetto

Sarà Roma-Torino la finale Scudetto dell’Under 18, questa sera alle 20 al “Domenico Francioni” di Latina. Per i giallorossi è la seconda finale di fila: 12 mesi fa venne sconfitta dal Genoa di Ruotolo. (Corriere della Sera)

Ore 9:30 – “Con Gasp e Ranieri la Roma si gioca il campionato”

Javier Pastore, oggi a Madrid e pronto a una nuova carriera da dirigente, ha parlato della Roma e del suo passato giallorosso: “Con Gasperini e Ranieri la Roma può giocarsi il campionato. L’allenatore è molto bravo, conosce il calcio italiano e impone la sua visione. La squadra è forte. A Roma ho vissuto anni belli, anche se non ho potuto dare quello che volevo”.

Ore 8:00 – Dybala si allena in vista della nuova stagione

Paulo Dybala non si ferma. La Joya, infatti, pur essendo ancora in vacanza, continua ad allenarsi in campo per poter tornare a disposizione il prima possibile. L’obiettivo dell’argentino è di tornare reclutabile per il 10 luglio, data in cui la Roma di Gasperini si ritroverà per dar inizio al ritiro estivo.

