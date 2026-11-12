FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 12 novembre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 | Capello promuove Endrick alla Roma: “Può fare come Nico Paz al Como”

Fabio Capello promuove l’eventuale arrivo di Endrick alla Roma. L’ex tecnico giallorosso vede nel brasiliano del Real Madrid un profilo in grado di incidere subito in Serie A: “È giovane e viene dal Real Madrid, ha molta qualità”. Capello richiama l’esempio di Nico Paz, esploso al Como dopo l’esperienza nel club spagnolo: “Abbiamo già visto come può fare la differenza nel nostro campionato”. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 9:00 | Nuovo stadio, la Roma accelera: progetto esecutivo prima di Natale

La Roma punta a consegnare il progetto esecutivo del nuovo stadio prima di Natale. A confermare l’accelerazione è Lucia Bernabé, responsabile delle relazioni istituzionali del club, intervenuta al Social Football Summit: “Abbiamo ottenuto un risultato importante, il riconoscimento della pubblica utilità. I cittadini devono capire che non andremo a danneggiare il loro territorio, ma a migliorarlo”. (Corriere dello Sport)

Ore 8:15 | Italia-Francia, Pisilli verso la tribuna: Mancini pronto a escluderlo

Niccolò Pisilli dovrebbe restare fuori dalla sfida di Nations League tra Italia e Francia in programma questa sera. Secondo TMW, Roberto Mancini sarebbe intenzionato a mandare in tribuna il centrocampista della Roma insieme ad Honest Ahanor, Matteo Palma, Federico Gatti, Alphadjo Cisse e Mattia Liberali. (TMW.com)