FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 14 maggio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Sbravati resta in corsa per la Roma

Michele Sbravati, dirigente cresciuto nel Genoa e attuale responsabile del vivaio della Juventus, lascerà il club bianconero a fine stagione dopo due anni a Vinovo. Secondo Tuttosport, il suo nome resta in orbita Roma grazie al forte legame con Gian Piero Gasperini, conosciuto ai tempi del Genoa. Il mancato arrivo di Massimo Tarantino potrebbe favorire la candidatura dell’ex dirigente rossoblù. (Tuttosport)

Ore 9:00 – Derby di lunedì, attesa la decisione del TAR

Roma-Lazio resta programmata lunedì alle 20:45 dopo il no della Prefettura all’ipotesi di anticipare il derby alle 12. La Lega Serie A ha presentato ricorso al Tar sostenendo che lo spostamento viola il principio di contemporaneità delle ultime giornate, coinvolgendo anche altre sfide decisive per la Champions. Attesa per oggi una decisione. (Il Messaggero)

Ore 8:35 – Derby a Marasca: oggi l’ufficialità

Sarà quasi sicuramente Fabio Marasca l’arbitro di Roma-Lazio, con l’ufficialità attesa nelle prossime ore dopo il rinvio dovuto alla finale di Coppa Italia. Il direttore di gara napoletano, scelto dal commissario CAN Tommasi al posto di Massa, arbitrerà per la prima volta il derby della Capitale. Sono 19 i precedenti con la Roma: 8 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, con i giallorossi che non vincono spesso con lui nelle ultime stagioni. (Corriere dello Sport)

Ore 7:30 – Soulè o Pisilli unico dubbio per il derby

La Roma ha ripreso gli allenamenti a Trigoria e Gian Piero Gasperini ritrova Lorenzo Pellegrini e Artem Dovbyk in vista del derby. Il numero 7 punta ad avere un ruolo importante nella stracittadina, anche se al momento resta difficile immaginarlo titolare. L’unico vero dubbio di formazione riguarda la trequarti accanto a Dybala alle spalle di Malen: Pisilli è favorito su Soulé, apparso ancora lontano dalla miglior condizione contro il Parma. (Il Messaggero)

IN AGGIORNAMENTO…