FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Ore 11:40 – Tre Fontane, cancelli aperti alle 14

La Roma fa sapere che i cancelli del Tre Fontane, aperto al pubblico che ha acquistato i biglietti per assistere all’allenamento odierno, apriranno alle ore 14.

Ore 10:45 – Napoli e Atalanta forti su Paixao

La Roma vorrebbe portare Igor Paixao a Trigoria la prossima estate, ma l’esterno offensivo del Feyenoord è nel mirino anche di Atalanta e Napoli, pronte a offrire i 25 milioni richiesti dal club olandese per il 24enne. (Gazzetta dello Sport)

Ore 10:00 – Stagione finita per Darboe

Il centrocampista del Frosinone Ebrima Darboe nel finale del match contro il Cesena è stato vittima di un brutto “pestone”, la risonanza ha mostrato la frattura del quinto metatarso del piede destro. Per il nazionale del Gambia la stagione si è chiusa e ora insieme alla Roma, proprietaria del cartellino, si sta valutando quando e dove Darboe verrà operato.

Ore 9:30 – Buon compleanno Mancini!

La Roma festeggia il compleanno di Gianluca Mancini con un tweet apparso su X in questi minuti. Il difensore oggi ha compiuto oggi 29 anni.

Ore 9:20 – Ranieri sposta la conferenza stampa

Claudio Ranieri parlerà in conferenza alla vigilia della partita contro il Verona. Solitamente il tecnico scegliere di incontrare i giornalisti due giorni prima del match, stavolta però, vista la concomitanza con l’allenamento al Tre Fontane, l’allenatore ha deciso di parlare alla stampa domani.

Ore 9:00 – Dybala ok per il ritiro

Ci sarà ancora Paulo Dybala nel futuro della Roma. L’argentino ha già cominciato ad allenarsi, come ha confessato lo stesso attaccante, e se tutto andrà per il verso giusto sarà pronto per il prossimo ritiro estivo. Un’ottima notizia per il futuro allenatore, che potrà contare sui numeri della Joya.

Ore 8:15 – Bagno di folla al Tre Fontane

Oggi alle 16 il Tre Fontane si riempirà di tifosi romanisti pronti a sostenere la squadra che per l’occasione si allenerà nell’impianto all’Eur. Attese oltre tremila persone circa nonostante il tempo incerto.

