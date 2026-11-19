Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 19 novembre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:15 | Tifosi a Parma, decisivo il lavoro di Galantic e Bernabé

Dietro il via libera ai tifosi giallorossi per la trasferta di Parma ci sarebbe stato un lavoro diretto della Roma con le autorità. Secondo il quotidiano, il Ceo Galantic e la responsabile delle relazioni istituzionali Lucia Bernabé si sono mossi nei giorni scorsi per ottenere l’apertura del settore ospiti. Un intervento che avrebbe contribuito al via libera del CASMS: i 3.500 biglietti disponibili sono poi andati esauriti in circa 90 minuti. (Il Messaggero)

Ore 9:30 | El Shaarawy: “Qualcuno ci impedì di vincere l’Europa League…”

Stephan El Shaarawy racconta il suo rapporto con Daniele De Rossi e ripercorre gli anni alla Roma: “L’ho ritrovato come l’avevo lasciato: una persona di grande carattere, un leader”. Sul suo primo approdo in giallorosso ricorda “una rinascita”, mentre sul ritorno dopo l’esperienza in Cina aggiunge: “Tutto perfetto, tranne quella finale di Europa League che avrebbe cambiato la storia del club… Qualcuno non ce l’ha permesso”. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 8:40 | Roma, sondaggio per Cambiaghi: piace l’esterno del Bologna

La Roma continua a muoversi in vista del mercato di gennaio e tra i profili seguiti per l’attacco c’è Nicolò Cambiaghi. L’esterno del Bologna, apprezzato per gamba e capacità di strappo, avrebbe attirato l’attenzione del ds Tony D’Amico. Secondo il quotidiano, i giallorossi avrebbero già effettuato un sondaggio per il classe 2000. (Il Resto del Carlino)

IN AGGIORNAMENTO…