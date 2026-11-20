Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 20 novembre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:40 | Protesta durante United-Roma: arrestati tre tifosi per il lancio di palline

Ha avuto conseguenze pesanti la protesta dei tifosi del Manchester United durante la sfida di Champions contro la Roma. Secondo The Athletic, tre sostenitori sono stati arrestati per aver lanciato palline da tennis in campo e almeno uno di loro ha ricevuto un divieto di accesso allo stadio per tre anni. La contestazione era rivolta alla dirigenza dei Red Devils, in un clima già molto teso. Nel frattempo è cambiato anche l’allenatore: esonerato Carrick, è arrivato Pochettino, atteso subito dal debutto ad Anfield contro il Liverpool. (The Athletic)

Ore 9:00 | Il Parma studia il colpo Nicolussi Caviglia per spiazzare la Roma



Si prepara un Tardini infuocato per Parma-Roma, con circa 15mila tifosi emiliani e 3mila romanisti. I giallorossi di Gasperini cercano punti pesanti per la vetta, mentre il Parma deve fare i conti con diverse assenze: Romero sarà fuori e restano in dubbio Bernabè e Diego Carlos. In mezzo, Gilardino deve ancora scegliere il regista tra Sierro e Nicolussi Caviglia, con quest’ultimo al momento leggermente favorito. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 8:10 | Da Parma a Parma, la svolta della Roma: Gasperini ora punta un altro record

Sei mesi fa, proprio al Tardini, la Roma di Gasperini rischiava di vedere sfumare la Champions prima della rimonta firmata da Rensch al 95′ e Malen su rigore al 101′. Da lì è cambiato tutto: terzo posto, ambizioni da vertice e una serie aperta di 18 partite di campionato senza sconfitte, con 14 vittorie e 4 pareggi. Un risultato utile a Parma permetterebbe a Gasperini di eguagliare le strisce da 19 gare consecutive firmate dalla Roma di Spalletti nel 2017 e da quella di Ranieri nel 2025. (Leggo)

Ore 7:20 | Roma, i difensori fanno anche gli attaccanti: 8 gol e 9 assist

Nella Roma di Gasperini i difensori non si limitano a difendere: su 31 gol totali in campionato, ben 8 sono arrivati dal reparto arretrato, pari al 26%. Due reti a testa per Hermoso, Balerdi e Lulli, una per Ndicka e Ghilardi. In totale i difensori giallorossi hanno prodotto 17 partecipazioni attive al gol, con 8 reti e 9 assist. Nei cinque principali campionati europei soltanto il PSG ha fatto meglio. (La Gazzetta dello Sport)

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