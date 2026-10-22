FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 22 ottobre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:15 | Bayern su Koné: la Roma non vuole cederlo, servirebbe un’offerta monstre

Manu Koné continua ad attirare l’interesse delle big europee. Dopo il Chelsea, secondo Calciomercato.it anche il Bayern Monaco avrebbe messo nel mirino il centrocampista francese e potrebbe muoversi già a gennaio. La Roma, però, considera Koné un elemento imprescindibile per Gasperini e valuterebbe una cessione soltanto davanti a un’offerta monstre. Il giocatore è attualmente fermo per la lesione di primo grado alla coscia rimediata contro il Real Madrid. (Calciomercato.it)

Ore 9:10 | Roma, Pellegrini verso un mese di stop

La Roma continua a fare i conti con gli infortuni. Dopo Svilar, Koné e Dybala, contro lo Slovan si è fermato anche Pellegrini: i primi controlli fanno temere circa un mese di stop, in attesa della risonanza magnetica di oggi che darà l’esatte tempistiche. Ma il rientro del sette avverrà solo dopo la sosta di novembre. (Il Tempo)

Ore 8:15 | Malen senza freni: 9 gol in 9 gare, 24 reti in 29 partite con la Roma

Bobby Malen continua a viaggiare su numeri impressionanti: 9 gol in 9 partite stagionali e 24 reti in 29 presenze dal suo arrivo alla Roma. Martedì ha segnato anche contro lo Slovan Bratislava, confermandosi il principale riferimento offensivo di Gasperini. In campionato, però, manca il gol dal 14 settembre: contro il Napoli proverà a interrompere un digiuno che dura da 38 giorni. (Il Messaggero)

Ore 7:30 | Lulli e Pisilli, la settimana dei giovani romanisti

È stata la settimana di Emanuele Lulli e Niccolò Pisilli: il primo ha segnato sabato il suo primo gol in Serie A, il secondo è andato a segno martedì in Champions League indossando la fascia di capitano. Due prodotti del vivaio giallorosso accomunati anche dall’intensità: Lulli ha impressionato per corsa e determinazione, Pisilli continua a distinguersi per i chilometri macinati in campo. (La Gazzetta dello Sport)

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