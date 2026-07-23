FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 23 luglio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:00 – Oggi Roma-Trastevere con Malen e Ndicka: debutta la nuova maglia

Gasperini ritrova Donyell Malen ed Evan Ndicka, ieri al primo allenamento a Trigoria dopo le vacanze post Mondiale. Entrambi cercano riscatto dopo un torneo deludente e oggi potranno avere qualche minuto nell’amichevole contro il Trastevere, in programma alle 18. Per l’occasione la Roma sfoggerà la nuova prima maglia, presentata ieri sui social, con il ritorno del vecchio stemma. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:15 – Pellegrini, rinnovo a rilento

Nel giorno del 99° anniversario della Roma, Lorenzo Pellegrini ha pubblicato su Instagram un messaggio per il club: “A te, grande amore”. La sua priorità resta il rinnovo in giallorosso, voluto anche da Gasperini, ma la trattativa procede a rilento: distanza soprattutto sulla durata, con la Roma ferma a due anni e l’entourage che ne chiede tre. Intesa invece vicina sulle cifre, attorno ai 2,5 milioni più bonus. (Corriere della Sera)

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