Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 26 novembre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 | PSG-Roma, Nyberg divide i quotidiani: pesa il rigore non visto su Vitinha

Giudizi contrastanti sulla direzione di gara dello svedese Glenn Nyberg: bocciato dal Corriere dello Sport (4,5), sufficiente per Gazzetta e Romanista (6), con una media voto di 5,5. Giusti entrambi i rigori concessi, ma l’arbitro non vede il vistoso fallo di mano di Vitinha sulla conclusione di Soulé, rimediando soltanto grazie all’intervento del VAR. Dubbi anche sulla gestione disciplinare: discutibile il giallo a Wesley anziché il rosso, mentre per Il Romanista manca l’ammonizione a Vitinha.

Ore 9:00 | Roma-Monza, Dybala e Malen tornano titolari: spazio anche a Lulli e Ghilardi

Dopo essere partiti a sorpresa dalla panchina contro il PSG, Paulo Dybala e Donyell Malen torneranno dal primo minuto domenica contro il Monza. Gasperini dovrebbe cambiare anche sulla fascia destra, con Emanuele Lulli al posto di Molina. In difesa si va verso una maglia da titolare per Ghilardi, protagonista di un buon finale di gara a Parigi, impreziosito dal salvataggio su Fabian Ruiz. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 8:15 | Pagelle PSG-Roma: Hermoso monumentale, brilla Soulé, male Castro

Mario Hermoso (7,50) è il migliore in campo secondo i quotidiani nel 2-2 del Parco dei Principi. Ottimi giudizi anche per Soulé (7,00) e Svilar (6,83), seguiti da De Roon e Pisilli (6,75). Promosso anche Gasperini (7,00) per la prestazione della sua squadra. Sul fronte delle insufficienze, il peggiore è Castro (5,16), poco incisivo e in difficoltà nel far salire la squadra. Sotto la sufficienza anche Molina (5,83) e Wesley (5,91).

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