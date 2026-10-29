FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 29 ottobre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 | Balerdi sempre più centrale. E il riscatto si avvicina

Leonardo Balerdi si è già ritagliato un ruolo importante nella Roma e sarà regolarmente disponibile per la trasferta di Udine dopo aver smaltito il colpo accusato sabato. L’argentino ha spiegato: “Sembra di essere qui da 2-3 anni”, confermando il desiderio di restare a lungo. Sul futuro pesano le clausole del riscatto: 14 milioni di euro se giocherà almeno il 55% delle partite da almeno 45 minuti, mentre tra il 40% e il 55% la cifra scenderebbe di 3 milioni. (Il Messaggero)

Ore 8:00 | La difesa resta una certezza: Balerdi, Ghilardi e Koulierakis crescono

Nonostante i cinque gol subiti tra Napoli e Cagliari, la difesa continua a rappresentare uno dei reparti più solidi della Roma. Balerdi è ormai diventato un punto fermo e ha dichiarato: “Sembra di essere qui da 2-3 anni”, mentre il suo riscatto può scattare in base alle presenze. Crescono anche Ghilardi e Koulierakis, sempre più dentro alle rotazioni di Gasperini. Importante anche il contributo offensivo dei centrali: 8 dei 31 gol stagionali sono arrivati da loro, circa il 25% del totale. (Il Messaggero)