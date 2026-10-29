FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 29 ottobre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 9:30 | Balerdi sempre più centrale. E il riscatto si avvicina
Leonardo Balerdi si è già ritagliato un ruolo importante nella Roma e sarà regolarmente disponibile per la trasferta di Udine dopo aver smaltito il colpo accusato sabato. L’argentino ha spiegato: “Sembra di essere qui da 2-3 anni”, confermando il desiderio di restare a lungo. Sul futuro pesano le clausole del riscatto: 14 milioni di euro se giocherà almeno il 55% delle partite da almeno 45 minuti, mentre tra il 40% e il 55% la cifra scenderebbe di 3 milioni. (Il Messaggero)
Ore 8:00 | La difesa resta una certezza: Balerdi, Ghilardi e Koulierakis crescono
Nonostante i cinque gol subiti tra Napoli e Cagliari, la difesa continua a rappresentare uno dei reparti più solidi della Roma. Balerdi è ormai diventato un punto fermo e ha dichiarato: “Sembra di essere qui da 2-3 anni”, mentre il suo riscatto può scattare in base alle presenze. Crescono anche Ghilardi e Koulierakis, sempre più dentro alle rotazioni di Gasperini. Importante anche il contributo offensivo dei centrali: 8 dei 31 gol stagionali sono arrivati da loro, circa il 25% del totale. (Il Messaggero)
comunque lasciando da parte Balerdi che per ora a parte quei 10 minuti col Real credo sia l’acquisto migliore di quest’anno credo che Koulierakis abbia fatto belle partite( a parte il Real), specialmente l’ultima in cui ha preso solo un 6 ma secondo me meritava di piu.. alcuni passaggi e scatti mi fanno capire perche Gasperini insista con lui. Poi forse dico una ca..ata ma Ghirardi, quando rientra l’emergenza difesa, lo proverei anche come terzino, tipo jolly alla Celik
Balerdi (finora)il più grande acchiappo del mercato estivo: anche a riscatto pieno rimane un affare incredibile, viste le difficoltà su altri acquisti (e i prezzi pagati). Risparmiare 3 milioni per…dosarne l’impiego non è un grande affare (è il premio di 1 partita di CL vinta, per dire).
Ma ci sono altri Balerdi nei ruoli scoperti?
Si può dire di sì (uno dei segreti sta nella capacità di Gasp di rigenerare giocatori forti, ma appannati in altri contesti; certamente avrà già delle idee)
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.