FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 4 giugno 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 10:50 – Garcia: “Svilar? Niente Belgio, non si può fare nulla”
Rudi Garcia ha elogiato il ritorno della Roma nella massima competizione europea: “Credo sia stato giusto festeggiare. Mancava da tanto quella sensazione, ma il posto giusto della Roma deve essere sempre la Champions”. L’attuale ct del Belgio ha parlato anche di Mile Svilar, escludendo un futuro in nazionale: “La vicenda è chiusa, ha già debuttato con la Serbia e non si può fare niente”. (Gazzetta dello Sport)
Ore 9:30 – Frattesi la carta dell’Inter per arrivare a Mancini
L’Inter continua a monitorare la situazione di Gianluca Mancini e potrebbe tentare l’affondo qualora il difensore non rinnovasse il contratto con la Roma. Secondo Gianluca Di Marzio, i nerazzurri valutano anche l’ipotesi di inserire Davide Frattesi nell’operazione, giocatore da tempo gradito ai giallorossi e destinato a lasciare Milano. Molto dipenderà dalle decisioni di Gasperini e dalla volontà dello stesso Mancini. (Gianlucadimarzio.com)
Ore 8:45 – Roma Primavera, può arrivare Galloppa
La Roma inizia a pianificare il futuro del settore giovanile. Secondo Il Messaggero, il principale candidato per il ruolo di responsabile del vivaio è Angeloni della Fiorentina. Con lui potrebbe sbarcare in giallorosso anche Daniele Galloppa, fresco vincitore del campionato Primavera con i viola, mentre resta in bilico la posizione di Federico Guidi. (Il Messaggero)
Ore 7:20 – Venturino verso il rientro al Genoa: c’è il Como
Lorenzo Venturino difficilmente resterà alla Roma. Secondo la Gazzetta dello Sport, i giallorossi non sembrano intenzionati a esercitare il diritto di riscatto da 7 milioni di euro entro il 30 giugno, con il giocatore destinato a tornare al Genoa. Sul classe 2006 c’è l’interesse concreto del Como di Cesc Fabregas, che già a gennaio aveva provato ad acquistarlo per 3 milioni di euro e ne apprezza particolarmente la duttilità offensiva. (Gazzetta dello Sport)
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IN AGGIORNAMENTO…
Ahahahah secondo i pennivendoli l’ Inter che sta messa peggio della Roma deve prendere per forza un suo giocatore e infilare dentro sta p…a di Frattesi in ogni trattativa ridicoli
Appena ho visto la foto de Frattesi so scoppiato a ride🤣
Io ritengo che come i prodotti anche i giocatori abbiano una data di scadenza e questa trattativa aveva senso 3 anni fa non ora con un Frattesi lontano parente di quello di allora e la Roma in questo momento molto piu ambiziosa
È bellissimo Frattesi “carta” per arrivare a Mancini.
Come dire che hai il due di bastoni e tenti de facce briscola quando regna spade.
ah, finalmente è ricicciato frattesi… iniziavo a preoccuparmi…
Io comprerei Nacho e lo girerei all’Inter per Frattesi………..cosi la fanno finita tutti…..compreso di Marzio che sembrava una persona seria.
Ariecco Frattesi, che p@lle……
per 3 mln Venturino è da riscattare, è una valida alternativa come terza ala o al massimo lo mandi in prestito a giocare e ci farai plusvalenza
l’inter a frattesi lo scambierebbe pure co’mi nonno…abbasta con qualsiasi articolo dove compare frattesi
L’ Inter si deve mettere in testa che le Roma non svende men che meno ad una squadra italiana non ne ha bisogno a differenza di quello che pensa la gazzetta e Frattesi non interessa
L’Inter mischia le carte. Il progetto è di vendere Bastoni al Barca per una cifra importante e sostituirlo con N’Dika che contano di pagare molto meno di quanto ricavato dalla vendita.
Koné, Mancini e chi volete voi sono solo specchietti luccicanti.
Si stanno facendo male i conti però perché la Roma non svende e non intende rinforzare squadre italiane
se volete Mancini 30 milioni se non avete i soldi state a casa
Sta sezione è la lista dei Risotti; Frattesi, Mancini, Venturino…
Anvedi Galloppa, er romano tifoso dell’inda. Na sorta de Bertolacci che è romano bilanista. Mica come Frattesi e Cherubini che so’ romaziali purosangue…
Bata co frattesi ve prego un incubo peggio dell’esorcista, è scarso è laziale ma anche basta
Ancora Frattesi ??? Non capisco ne il calciatore ne la societa’ proprietaria del suo cartellino. Dopo averlo strapagato per il valore effettivo del calciatore ed averlo fatto giocare con il contagocce, marotta aveva la faccia tosta di valutarlo 40mln e ora non sa come liberarsene. Stessa sparata alla marotta con bastoni valutato 55/60 e quando le pernacchie lo hanno sommerso si e’ sbrigato a comunicare ch “il ragazzo sta bene qui e noi abbiamo intenzione di privarcene” . Tenetevelo frattesi
Frattesi resterà a Milano per un altro anno.
teneteve frattesi (non sapete a chi ammollallo)…e non rompete le paxxe….e poi lui la roma la rifiutata, perche si credeva cho l inter lo faceva giocare…ahahahahahaah
Gira e gira Frattesi ce l’ offriranno pure in cambio del magazziniere di Trigoria ….
È sospetto l’interesse del Como su Venturino: se Fabregas . Se il Genoa si tenesse Baldanzi, il riscatto sarebbe molto conveniente nei subentri. D’altronde, un profilo del genere ci può far comodo (e del resto, altrimenti lo si dovrebbe acquistare sul mercato).
Comunque sia, non si muoverà foglia che Gasp! non voglia…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.