FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 4 giugno 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:50 – Garcia: “Svilar? Niente Belgio, non si può fare nulla”

Rudi Garcia ha elogiato il ritorno della Roma nella massima competizione europea: “Credo sia stato giusto festeggiare. Mancava da tanto quella sensazione, ma il posto giusto della Roma deve essere sempre la Champions”. L’attuale ct del Belgio ha parlato anche di Mile Svilar, escludendo un futuro in nazionale: “La vicenda è chiusa, ha già debuttato con la Serbia e non si può fare niente”. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:30 – Frattesi la carta dell’Inter per arrivare a Mancini

L’Inter continua a monitorare la situazione di Gianluca Mancini e potrebbe tentare l’affondo qualora il difensore non rinnovasse il contratto con la Roma. Secondo Gianluca Di Marzio, i nerazzurri valutano anche l’ipotesi di inserire Davide Frattesi nell’operazione, giocatore da tempo gradito ai giallorossi e destinato a lasciare Milano. Molto dipenderà dalle decisioni di Gasperini e dalla volontà dello stesso Mancini. (Gianlucadimarzio.com)

Ore 8:45 – Roma Primavera, può arrivare Galloppa

La Roma inizia a pianificare il futuro del settore giovanile. Secondo Il Messaggero, il principale candidato per il ruolo di responsabile del vivaio è Angeloni della Fiorentina. Con lui potrebbe sbarcare in giallorosso anche Daniele Galloppa, fresco vincitore del campionato Primavera con i viola, mentre resta in bilico la posizione di Federico Guidi. (Il Messaggero)

Ore 7:20 – Venturino verso il rientro al Genoa: c’è il Como

Lorenzo Venturino difficilmente resterà alla Roma. Secondo la Gazzetta dello Sport, i giallorossi non sembrano intenzionati a esercitare il diritto di riscatto da 7 milioni di euro entro il 30 giugno, con il giocatore destinato a tornare al Genoa. Sul classe 2006 c’è l’interesse concreto del Como di Cesc Fabregas, che già a gennaio aveva provato ad acquistarlo per 3 milioni di euro e ne apprezza particolarmente la duttilità offensiva. (Gazzetta dello Sport)

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