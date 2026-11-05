FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 5 novembre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 | Gasp, contro il Sassuolo c’è un record da inseguire

Nonostante le difficoltà emerse in Champions, la Roma resta imbattuta in Serie A dopo dieci giornate, con 7 vittorie e 3 pareggi. Contro il Sassuolo, Gasperini può allungare la serie e centrare un dato riuscito soltanto due volte nella storia recente giallorossa: evitare la sconfitta nelle prime 11 partite di campionato. Prima di lui ci erano riusciti soltanto Rudi Garcia nel 2013-14, con 17 gare utili iniziali, e Capello nel 2003-04, con 14. (Corriere dello Sport)

Ore 8:30 | Roma, 14 gol subiti in sette gare e troppi blackout

L’assenza di Svilar ha pesato, ma non basta a spiegare il calo difensivo della Roma: senza il belga sono arrivati 14 gol subiti in sette partite, 10 nelle ultime quattro. Il problema più evidente resta però la gestione mentale delle gare, soprattutto in Champions: contro Real Madrid e Manchester United i giallorossi si sono fatti rimontare dopo essere stati avanti di due reti. “Il gruppo perde la bussola alla prima difficoltà”, sottolinea il quotidiano, evidenziando anche una rosa ancora corta per sostenere il doppio impegno. Gennaio, in questo senso, può diventare decisivo. (Il Messaggero)

Ore 7:00 | Soulé si prende la Roma: gol a Manchester e Champions da protagonista

Matias Soulé è ormai una delle certezze della Roma di Gasperini. Dopo i due assist contro il Real Madrid, l’argentino ha trovato anche il gol a Old Trafford, firmando un primo tempo di altissimo livello contro il Manchester United. Con 939 minuti è il terzo giocatore più utilizzato della rosa, alle spalle di Wesley ed Hermoso, e continua a incidere soprattutto partendo da destra. “Matias brilla di luce propria senza bisogno di paragoni con nessuno”, scrive il quotidiano, sottolineando una crescita ormai evidente anche in Europa. (Il Tempo)