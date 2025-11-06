FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 6 novembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Massara non molla Kalimuendo

Secondo Il Messaggero, la Roma valuta due profili per gennaio: Joshua Zirkzee, in difficoltà al Manchester United e desideroso di tornare in Serie A, e Arnaud Kalimuendo, attaccante francese considerato un’alternativa concreta per rinforzare il reparto offensivo. (Il Messaggero)

LEGGI ANCHE – Lookman-Juric, alta tensione: scontro dopo il cambio in Marsiglia-Atalanta (VIDEO)



Ore 8:45 – Roma-Milano a colpi di stadio

Inter e Milan diventano ufficialmente proprietarie di San Siro: firmato il rogito col Comune di Milano per 197 milioni di euro. A Roma, invece, si lavora per accelerare sul nuovo stadio giallorosso a Pietralata: completate le indagini archeologiche e il progetto di fattibilità, l’obiettivo è consegnare quello definitivo entro fine anno per rispettare le scadenze UEFA di Euro 2032. (Il Foglio)

IN AGGIORNAMENTO…