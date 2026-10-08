FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 8 ottobre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:20 | Endrick, il Milan accelera: il brasiliano apre ai rossoneri

La Roma continua a seguire Endrick in vista del mercato di gennaio, ma sul brasiliano del Real Madrid si muove con decisione anche il Milan. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’attaccante avrebbe già aperto al trasferimento in rossonero, mentre dal Real non sarebbe ancora arrivato il via libera. Sul giocatore resta anche l’Aston Villa e l’operazione potrebbe svilupparsi sulla base di un prestito. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 9:30 | Petrachi, la Cassazione dà ragione alla Roma: licenziamento definitivo

Si chiude il lungo contenzioso tra la Roma e l’ex direttore sportivo Gianluca Petrachi. La Cassazione ha reso definitivo il licenziamento deciso dal club nel luglio 2020. Al centro della vicenda il messaggio inviato all’allora presidente James Pallotta, definito da Petrachi “un piccolo uomo”, con ulteriori accuse che secondo i giudici contenevano “insulti gravissimi” e allusioni a reati commessi dalla dirigenza. (Il Tempo)

Ore 8:40 | Roma linea verde: è tra le big con l’età media più bassa della Serie A

La Roma punta con decisione sui giovani ed è, insieme al Como, tra le big con l’età media più bassa del campionato. Il riferimento è Pisilli, ormai stabilmente nelle rotazioni, ma alle sue spalle Gasperini può contare su diversi Under 23: Mora, Lulli, Wesley, Ghilardi, Castro e Soulé. Una linea verde che rende la sfida del Sinigaglia anche un confronto tra due dei progetti più giovani della Serie A. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 8:00 | Roma, parte il ciclo-verità per capire se si è veramente grandi

Alla ripresa dopo la sosta la Roma si prepara a un mese decisivo: da Como-Roma fino a Roma-Sassuolo del 7 novembre, i giallorossi affronteranno nove partite in 28 giorni. Nel mezzo tre gare di Champions contro Real Madrid, Slovan Bratislava e Manchester United, oltre alla sfida di campionato contro il Napoli. Un vero banco di prova per capire fino a dove può spingersi la squadra di Gasperini, che ha già iniziato a non nascondere le proprie ambizioni. (Il Messaggero)