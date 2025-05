FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 12 maggio 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:45 – Allegri nel mirino dell’Atletico Madrid

Massimiliano Allegri è tra i profili più chiacchierati in ottica Roma per la panchina della prossima stagione, ma secondo El Gol Digital, anche l’Atletico Madrid starebbe pensando al tecnico toscano in caso di addio a Simeone dopo 11 anni.

Ore 9:00 – Vieira: “Io alla Roma? Penso a finire il campionato”

Patrick Vieira dopo il pari di Napoli ha parlato del suo possibile approdo in giallorosso: “Io alla Roma? Si parla di tanti giocatori o allenatori che escono, io penso a finire il campionato bene. L’obiettivo è questo ora e lo abbiamo dimostrato con Milan e Napoli. Per il resto dei discorsi ci sarà il tempo per gestirlo“.

Ore 8:40 – Fabregas: “Ranieri è un modello per me”

Cesc Fabregas è intervenuto a Sky toccando vari temi tra cui il Como, i metodi di Conte e il suo futuro. Accostato alla Roma, il tecnico spagnolo è ora nel mirino del Bayer Leverkusen per il dopo Xabi Alonso. “Sono all’inizio della mia carriera, sto imparando tanto in Serie A. Ranieri? Un modello per me, mi ha insegnato molto”.

Ore 8:25 – Pietralata, proteste dei comitati: “Sì al parco, no allo stadio”

Oggi a Pietralata riprenderanno gli scavi archeologici nella zona in cui verrà costruito lo stadio della Roma. Questa mattina però sono arrivati una cinquantina di dimostranti che vogliono manifestare il proprio dissenso mostrando cartelli con sopra scritto: “Si al parco, Si all’ospedale, No allo stadio”.

IN AGGIORNAMENTO…