FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 16 novembre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:50 | Dybala festeggia 33 anni: compleanno con famiglia, amici e Molina

Paulo Dybala ha festeggiato ieri il suo 33° compleanno insieme a famiglia e amici. Tra gli invitati c’era anche Nahuel Molina, compagno di squadra nella Roma e con cui ha condiviso il trionfo al Mondiale del 2022. La Joya ha poi ringraziato tutti sui social: “I 33 sono arrivati con la migliore compagnia. Grazie a tutti per i messaggi carini”.

Ore 9:00 | Castro cerca spazio: finora 378 minuti, ma ora il calendario può aiutarlo

Santiago Castro continua a trovare poco spazio alle spalle di Malen: finora ha raccolto appena 378 minuti tra campionato e Champions League, con due sole presenze da titolare e un gol contro il Genoa. Gasperini continua però a credere nell’argentino, chiedendogli di attaccare maggiormente la profondità e giocare meno spalle alla porta. Con sette partite in meno di un mese tra campionato e Champions, le occasioni per aumentare il minutaggio non dovrebbero mancare. (Il Messaggero)

Ore 8:50 | Roma, riecco Koné: con lui in campo appena 0,43 gol subiti a partita

Manu Koné è pronto a riprendersi il centrocampo della Roma alla ripresa del campionato. Rimasto a Trigoria durante la sosta dopo il recente problema al bicipite femorale, il francese tornerà a essere un perno per Gasperini dalla trasferta di Parma. I numeri certificano il suo peso negli equilibri della squadra: con Koné in campo la Roma subisce appena 0,43 gol a partita, dato che sale a 1,75 in sua assenza. (Corriere della Sera)

Ore 8:15 | Wesley ritrova brillantezza: è il più utilizzato da Gasperini

Wesley è tornato sui livelli migliori dopo un avvio condizionato dai problemi fisici. Il brasiliano è il giocatore più utilizzato da Gasperini nelle prime quindici partite, con 1.065 minuti, davanti a Hermoso e Soulé. Finora ha servito 4 assist tra campionato e Champions League e continua a rappresentare una delle principali armi sulle fasce. Dopo l’ultimo impegno con il Brasile, il laterale rientrerà a Trigoria in vista della trasferta di Parma. (Il Tempo)

Ore 7:20 | Roma, Gasperini spinge per i rinnovi: Hermoso e de Roon in cima alla lista

La Roma lavora sui rinnovi dei giocatori più importanti per Gasperini. Con Hermoso il discorso è già ben avviato per un biennale con possibile opzione, mentre per de Roon il ds Tony D’Amico ha già contattato l’agente per manifestare la volontà di proseguire insieme. Il tecnico spinge anche per trattenere Balerdi, il cui futuro è legato al riscatto dal Marsiglia: l’obbligo scatterebbe al 40% delle presenze per 11 milioni, cifra destinata a salire a 14 oltre il 55%. (La Gazzetta dello Sport)