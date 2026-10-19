FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 19 ottobre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 | Roma-Slovan, Dybala prova a rientrare tra i convocati

Contro lo Slovan Bratislava sarà Malen a guidare l’attacco della Roma dopo aver scontato la squalifica in campionato, con Castro destinato a tornare in panchina. Proprio tra le riserve potrebbe rivedersi Paulo Dybala: la rifinitura di oggi sarà decisiva per capire se potrà rientrare tra i convocati. L’obiettivo principale dello staff resta comunque averlo a disposizione per la sfida di sabato contro il Napoli. (Corriere della Sera)

Ore 8:15 | Roma sempre più giovane: torna l’idea Under 23

La Roma continua a puntare sui giovani: contro il Genoa l’età media dell’undici iniziale era di appena 24,5 anni, con sette calciatori nati dopo il 2003 intorno al 35enne De Roon. Nella ripresa sono entrati anche Ghilardi, Wesley e Di Nunzio. Sullo sfondo resta il progetto di una squadra Under 23, già indicato dal CEO Galantic come passaggio necessario per accompagnare la crescita tra Primavera e prima squadra. I costi sarebbero di circa 20 milioni di euro e manca ancora l’impianto, ma l’intenzione è di accelerare. (Il Messaggero)

Ore 7:30 | Castro, un gol alla Montella: il paragone con l’Aeroplanino dello Scudetto

Il gol segnato contro il Genoa ha acceso i riflettori su Castro, alla prima da titolare con la Roma. Il Messaggero accosta la sua situazione a quella vissuta da Vincenzo Montella nell’anno dello Scudetto: allora l’Aeroplanino doveva convivere con Batistuta, oggi Castro deve trovare spazio alle spalle di Malen. E anche la rete al Genoa, per qualità e gesto tecnico, viene definita “proprio alla Montella”. (Il Messaggero)