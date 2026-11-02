FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 2 novembre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 | Pioli svela: “Mi chiamò anche la Roma, ma…”

Stefano Pioli rivela un retroscena sul dopo Ranieri: “Ci sono stati momenti in cui mi hanno chiamato tutti. Anche la Roma, ma mi era appena arrivato il contratto dell’Al Nassr e non potevo non rispettare la parola data”. Il tecnico era dunque tra i profili presi in considerazione dal club giallorosso prima della scelta di Gasperini. (Sky Sport)

Ore 8:00 | Cristante, l’unico superstite di Old Trafford: ora vuole sfatare il tabù

Bryan Cristante sarà l’unico giocatore in campo domani già presente nell’ultimo precedente della Roma a Old Trafford, la semifinale d’andata di Europa League persa contro lo United. Il centrocampista arriva alla sfida in grande condizione dopo il gol e la prova sontuosa di Udine e Gasperini continua a considerarlo imprescindibile. Domani dovrebbe guidare ancora la mediana, probabilmente accanto a De Roon, con Pisilli più avanzato. Nessun recupero invece per Dybala e Koné, attesi contro il Sassuolo. (Il Tempo)