Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 23 novembre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:20 | PSG-Roma, arbitra Nyberg: Dankert al VAR

Sarà lo svedese Glenn Nyberg a dirigere PSG-Roma, sfida valida per la quinta giornata della fase campionato di Champions League. Gli assistenti saranno Mahbod Beigi e Andreas Soderkvist, mentre il quarto uomo sarà Adam Ladeback. Al VAR ci sarà il tedesco Bastian Dankert, con il polacco Tomasz Kwiatkowski nel ruolo di AVAR.

Ore 9:30 | Rensch, condizioni da chiarire: voci su un nuovo stop

Situazione ancora poco chiara intorno a Devyne Rensch. Secondo Il Tempo, l’olandese sarebbe in miglioramento dopo la lesione all’adduttore destro e Gasperini spera di recuperarlo tra i convocati per il PSG. Versione opposta quella de Il Romanista, che riferisce invece di un nuovo problema muscolare al flessore sinistro e parla di un altro stop. Le prossime sedute a Trigoria serviranno quindi a chiarire le reali condizioni dell’esterno e i suoi tempi di recupero.

Ore 9:00 | Svilar, solo una lieve distorsione: sarà titolare contro il PSG

Nessun allarme per Mile Svilar dopo il problema accusato a Parma. Il portiere giallorosso, tornato titolare dopo due mesi, aveva fatto preoccupare lo staff dopo essersi accasciato a terra in seguito a uno scatto, ma ha poi concluso regolarmente la partita. Secondo il quotidiano si è trattato di una lieve distorsione al ginocchio: nulla di grave, tanto che Svilar sarà regolarmente tra i pali contro il PSG mercoledì sera. (Il Messaggero)

Ore 8:15 | PSG-Roma, il dubbio di Gasperini: De Roon o Dybala per sfidare Luis Enrique

Gian Piero Gasperini studia una Roma più robusta per la sfida di Champions contro il PSG. Il principale dubbio riguarda De Roon e Dybala: con l’olandese in campo, Cristante avanzerebbe sulla trequarti accanto a Soulé, dando maggiore equilibrio al centrocampo e libertà a Koné. L’alternativa è la soluzione più offensiva, con Dybala e Soulé alle spalle di Malen. La scelta definitiva arriverà tra oggi e domani. (Corriere dello Sport)

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