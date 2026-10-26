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FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

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Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 26 ottobre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 | Adani: “Patetica la frase di Allegri, chieda scusa”

Fa discutere la frase attribuita ad Allegri dopo Napoli-Roma: “Lo scorso anno hanno messo la Champions in tasca alla Roma, sono sempre loro”. Parole che avrebbero infastidito il club giallorosso. Alla Domenica Sportiva, Lele Adani ha commentato duramente: “Se questa cosa è verificata spero che Allegri chieda scusa. Sarebbe un’allusione patetica e irrispettosa per la Roma, per Gasperini e per il calcio”. La Roma ora si aspetta un possibile approfondimento da parte della Procura Federale.

Ore 8:20 | Svilar torna a Roma: nuovi esami e possibile rientro prima della sosta

Svilar farà ritorno mercoledì nella Capitale dopo aver svolto in Belgio la fase riabilitativa dalla frattura al piede. Una volta rientrato a Trigoria, il portiere sarà sottoposto a nuovi controlli: lo staff spera di anticipare i tempi di recupero e di metterlo nuovamente a disposizione di Gasperini prima della sosta di metà novembre. (Corriere della Sera)

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