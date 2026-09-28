FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 28 settembre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 22:10 | Soulé diventa papà: “Benvenuto amore della nostra vita”

Giornata speciale per Matias Soulé, che ha annunciato sui social la nascita del figlio. Il giocatore della Roma ha pubblicato alcune foto insieme alla moglie accompagnandole con un messaggio pieno d’amore: “Benvenuto amore della nostra vita, non sai quanto ti amiamo”.

Ore 17:40 | Sabatini: “Roma fortissima, può lottare per lo Scudetto. Koné fondamentale”

Walter Sabatini promuove senza riserve la Roma di Gasperini: “È una serenissima candidata a combattere fino in fondo per lo Scudetto”. L’ex ds sottolinea la coesione della squadra, la condizione di Dybala e soprattutto l’importanza di Manu Koné: “È fondamentale, stoppa le ripartenze e ripropone subito la Roma in attacco”. Su Rodrigo Mora, invece, invita alla pazienza: “È certamente talentuoso, ma non ancora un talento. Deve evitare di farsi inghiottire dal campo”. (Tuttosport)

Ore 14:20 | Koné vola anche sul mercato: valore a 60 milioni, superato Barella

Il grande avvio di stagione di Manu Koné si riflette anche sul suo valore di mercato. Secondo Transfermarkt, il centrocampista della Roma è salito da 50 a 60 milioni di euro, guadagnandone 10 e superando Barella nella classifica dei centrocampisti più valutati. Sul podio anche Sučić, fermo a 45 milioni.

Ore 9:30 | Pellegrini prova da ala sinistra: Gasperini cerca una nuova soluzione

Lorenzo Pellegrini può diventare una nuova opzione sulla fascia sinistra per Gasperini. Dopo aver ritrovato una buona condizione nell’ultima settimana, il centrocampista punta a una maglia da titolare già contro il Como e alla ripresa degli allenamenti verrà provato nel ruolo rimasto senza un padrone. Finora le alternative sono state Soulé, il più impiegato con 353 minuti, e Mora, fermo a 187′. (La Repubblica)

Ore 8:45 | Pincolini: “Roma-Inter partita rarissima in Italia. Dybala? Mai visto correre così”

Vincenzo Pincolini, storico preparatore atletico del Milan di Sacchi, ha indicato nella scarsa intensità uno dei problemi principali del calcio italiano. Tra gli esempi positivi ha citato Roma-Inter: “Una partita che nel nostro campionato se ne vedono un paio in tutta la stagione. L’intensità è stata altissima”. Poi il riferimento a Dybala: “Quando lo avete visto correre così? Non è un caso che una delle due squadre sia allenata da Gasperini”. Secondo Pincolini, per colmare il divario con l’estero servirebbe soprattutto “allenarsi di più”. (Il Messaggero)

Ore 7:40 | Totti sommerso dagli auguri per i suoi 50 anni

Giornata speciale per Francesco Totti, celebrato da amici, ex compagni, tifosi e personaggi dello sport. La Roma gli ha dedicato un video con alcune delle sue giocate più belle, mentre sono arrivati messaggi anche da Roberto Gualtieri e Gianni Infantino. Curioso il ricordo di Zago: “Nel cuore della notte iniziò a urlare: ‘Dammi la palla, dammi la palla’. Poi mi spiegarono che parlava spesso nel sonno”. (Il Messaggero)