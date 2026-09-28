FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 28 settembre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 22:10 | Soulé diventa papà: “Benvenuto amore della nostra vita”
Giornata speciale per Matias Soulé, che ha annunciato sui social la nascita del figlio. Il giocatore della Roma ha pubblicato alcune foto insieme alla moglie accompagnandole con un messaggio pieno d’amore: “Benvenuto amore della nostra vita, non sai quanto ti amiamo”.
Ore 17:40 | Sabatini: “Roma fortissima, può lottare per lo Scudetto. Koné fondamentale”
Walter Sabatini promuove senza riserve la Roma di Gasperini: “È una serenissima candidata a combattere fino in fondo per lo Scudetto”. L’ex ds sottolinea la coesione della squadra, la condizione di Dybala e soprattutto l’importanza di Manu Koné: “È fondamentale, stoppa le ripartenze e ripropone subito la Roma in attacco”. Su Rodrigo Mora, invece, invita alla pazienza: “È certamente talentuoso, ma non ancora un talento. Deve evitare di farsi inghiottire dal campo”. (Tuttosport)
Ore 14:20 | Koné vola anche sul mercato: valore a 60 milioni, superato Barella
Il grande avvio di stagione di Manu Koné si riflette anche sul suo valore di mercato. Secondo Transfermarkt, il centrocampista della Roma è salito da 50 a 60 milioni di euro, guadagnandone 10 e superando Barella nella classifica dei centrocampisti più valutati. Sul podio anche Sučić, fermo a 45 milioni.
Ore 9:30 | Pellegrini prova da ala sinistra: Gasperini cerca una nuova soluzione
Lorenzo Pellegrini può diventare una nuova opzione sulla fascia sinistra per Gasperini. Dopo aver ritrovato una buona condizione nell’ultima settimana, il centrocampista punta a una maglia da titolare già contro il Como e alla ripresa degli allenamenti verrà provato nel ruolo rimasto senza un padrone. Finora le alternative sono state Soulé, il più impiegato con 353 minuti, e Mora, fermo a 187′. (La Repubblica)
Ore 8:45 | Pincolini: “Roma-Inter partita rarissima in Italia. Dybala? Mai visto correre così”
Vincenzo Pincolini, storico preparatore atletico del Milan di Sacchi, ha indicato nella scarsa intensità uno dei problemi principali del calcio italiano. Tra gli esempi positivi ha citato Roma-Inter: “Una partita che nel nostro campionato se ne vedono un paio in tutta la stagione. L’intensità è stata altissima”. Poi il riferimento a Dybala: “Quando lo avete visto correre così? Non è un caso che una delle due squadre sia allenata da Gasperini”. Secondo Pincolini, per colmare il divario con l’estero servirebbe soprattutto “allenarsi di più”. (Il Messaggero)
Ore 7:40 | Totti sommerso dagli auguri per i suoi 50 anni
Giornata speciale per Francesco Totti, celebrato da amici, ex compagni, tifosi e personaggi dello sport. La Roma gli ha dedicato un video con alcune delle sue giocate più belle, mentre sono arrivati messaggi anche da Roberto Gualtieri e Gianni Infantino. Curioso il ricordo di Zago: “Nel cuore della notte iniziò a urlare: ‘Dammi la palla, dammi la palla’. Poi mi spiegarono che parlava spesso nel sonno”. (Il Messaggero)
Pellegrini potrebbe essere titolare già contro il Como…
non gioca da boh…eoni, senza il 7 abbiamo fatto un filotto lungo kilometri, però pronti via titolare contro il Como.
Kansas tranquillo, quando c’è la nazionale e non ci sono notizie fanno a chi la spara più grossa! Partita troppo importante per rischiare, più facile il rientro con il Genoa mi sembra, quella di Champions con il Real neanche la calcolo! Saluti.
Abbiamo visto Mora quando è entrato a partita in corso… tu sei sicuro che è meglio il ragazzino?
Staredust da quello visto negli ultimi 3 anni quasi tutti sono meglio di Pellegrini.
Poi Pellegrini sulla fascia contro gli uomini più veloci del campionato? che quando era in forma andava spesso in scivolata perché non riusciva a stargli dietro?
Se vogliamo ritrovarci in 10 dopo 15 minuti puoi far entrare Pellegrini in fascia.
Da Greenwood a Pellegrini… Meraviglioso…
Effettivamente è una soluzione molto particolare.
Che dire….speriamo che Gasp sappia cosa fare.
Dopo le prove opache di Soule’ come esterno sinistro, é scontato che Pellegrini avanzi la sua candidatura adesso che sta finalmente bene.
se l’alternativa è Pelle, Soule gioca pure ceco de un occhio
Zenone in realtà è Pelligrini
Zenone: ma infatti! Che gli manca per fare l’esterno sinistro ? Ha fisico corsa e tigna, che vuoi di più?
Scherziamo Gasperini e Ranieri ci hanno messo due anni a insegnare a Soule la fase difensiva e vogliamo buttarci Pellegrini che sulla fascia non saprebbe neanche fare quella offensiva?
Ok va bene tutto.. Pellegrini negli ultimi anni non è stato spesso di livello, siamo tutti d’accordo..
Ma partire leggermente più largo non significa giocare come ala..
La Roma gioca con due trequartisti
Uno parte da destra, l’altro da sinistra..
Il più delle volte sono dentro al campo..
Basta guardare la mappa dei movimenti..
I veri esterni della Roma sono Wesley, Molina, Lulli..
Soule, Dybala, Mora, Pellegrini giocano da Trequarti mai da ala..
La Roma gioca con il 3-4-2-1
Non il 3-4-3
Koné vola anche sul mercato: valore a 60 milioni, superato Barella , continuano imperterriti con le s….. certo tonali visto l altra sera invece 130 , 2 kone …ci metteri anche un Pisilli , come Malen che vale meno di Hojlund e di Lautaro , quando si tratta di AS Roma i giocatori vaglono un 40% in meno Svilar 40 e cosi via
Ma l’hai capito che sono i valori di Transfermarkt, non quelli del mercato reale? Se qualcuno si presenta alla Roma e offre 60 milioni gli danno la maglietta autografata di Konè, al massimo…
Nando confondi il valore dato dato da Transfemarket.
Con le richieste societarie..
Tonali e stato pagato così tanto perché è uno scambio tra squadre di Premier..
Quando le squadre di Premier fanno colpi importanti tra loro, gonfiano il prezzo..
Tonali vale 115 mln?
Ma neanche per sogno
Se Kone giocasse Nel City per fare un esempio
Magari chiederebbero 180 All’Arsenal
Sarebbe il suo valore?
NO..
Rogers e stato pagato ancora di più
Li vale?
NO
ma è uno scambio in premier
Lo possono fare
Lo fanno
Ieri sera ho visto la partita della Norvegia. Nusa giocatore di altissimo livello. Incomprensibile la scelta di rimanere in una squadra mediocre con un ingaggio di poco più di due milioni.
Difatti ha vinto il Portogallo!🇵🇹 😁💀
La scelta l’ha operata la squadra che ne possiede al momento il cartellino e lo paga. Quindi è tutt’altro che incomprensibile.
anche io ho visto la partita,concordo per l’eleganza nei movimenti, la velocità e la preparazione nel dribbling, pero , almeno ieri, poca ciccia. In ogni caso la proposta era stata fatta e il giocatore con il club l’hanno rifiutata. Speriamo di riempire a breve quella casella.
Giallorosso.. Su Nusa ci sarebbe da dire tante cose..
Il ragazzo ha dei numeri, questo non lo discute nessuno, il primo dribbling è quasi sempre perfetto..
La rapidità palla al piede..
Tuttavia in questi anni è stato fumoso..
Ossia, sbaglia l’ultima scelta
Per un attaccante sbagliare l’ultima scelta significa tutto.. Perché non crea assist né goal
Infatti in due anni i suoi numeri sono bassissimi
Se riuscirà a crescere sotto questo aspetto può diventare un campione
Se no resta fumoso
Io lo dico da tempo che Zenone è Pellegrini sotto mentite spoglie…!!!
E’ il nonno!👨🦰🧔🏼♂️👨🏼🦳👴🫨
Ancora con le bufale di Transfermarkt, ove i valori sono decisi da utenti iscritti facendo la media? Basta, vi prego, non se ne può più…
Barella ?
Il riferimento era a quella ospedaliera, senti a me!!!
FORZA ROMA
Non mi fa simpatia dirlo, però l’anno scorso Pellegrini se l’è cavata. Riserva, in buona sostanza: dosato dal mister per le contingenze della squadra e non fatto giocare a caso. Ovvero messo in riga rispetto agli altri anni. Facendogli capire: o questo o niente, a partire dalla fascia di capitano. Alla fine, ha fatto il suo. Credo che abbia capito lui stesso che una squadra la cui spina dorsale debba passare per lui, non si muove dal palo di partenza.
Sabatini non dice nulla del fallimento (da lui avallato) di Vaz… ma si permette di dare giudizi su Mora…. e vabbè!
Ci sono anche delle simpatie e delle amicizie, sono umane.. Sabatini ha lavorato anni ed anni con Massara, dietro ci sarà un legame.. E umano, lo capisco..
Difendere un amico e la cosa più naturale del mondo..
Mora ha tutto per diventare un campione, ha tanto talento, ma è vero, deve crescere sotto diversi aspetti, è si cresce lavorando..
Il ragazzo va aspettato un minimo..
Ha già mostrato giocate di livello, ma in fase di NON possesso si perde spesso, deve lavorare
Ma io credo in lui.
trova. la differenza… kone raggiunto valore di 60 milioni..tonali acquistato a 115 milioni. scherziamo?
La differenza è che Kone vale 60 SU TRANSFERMARKET..
Su transfermarket Tonali non vale 115
Ha un valore di 80 che è gonfiato proprio dal fatto che è stato pagato una cifra assurda..
Se Kone venisse venduto a 120 mln, anche su Transfermarket da 60 passerebbe a 90
Ed così difficile capire che in Inghilterra si scambiamo i calciatori tra loro a prezzi super gonfiati?
Che c’entra Transfermarket con ciò che fanno gli Inglesi?
Forza Roma
se kone giocava con l’Inter valeva 120 milioni.
chissà perché i nostri non valgono nulla e quelli delle strisciate sono sempre ipervalutati.
Auguri Soule’.
Benvenuto “all’altro mondo”, perché da qui in avanti vivrai in un’altra dimensione.
La gioia di genitore non ha eguali.
Porta in campo tutta la tua felicità.
FORZA ROMA
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.