FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 5 ottobre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 | Como-Roma, Soulé parte dietro: Pellegrini e Mora si giocano una maglia

In vista della trasferta di Como, Gasperini deve sciogliere il dubbio sulla trequarti accanto a Dybala e Malen. Gli impegni con l’Argentina potrebbero penalizzare Soulé, atteso a Trigoria soltanto giovedì, e aprire così il ballottaggio tra Lorenzo Pellegrini e Rodrigo Mora. Pellegrini, che non gioca dal 10 aprile, è ormai pienamente recuperato ed è pronto a tornare in campo: per lui sarebbe la 350ª presenza con la Roma. Mora, invece, è impegnato con il Portogallo U21 e vuole ritrovare continuità dopo il gol in rovesciata contro Gibilterra. (Corriere della Sera)

Ore 8:20 | Roma, gli esterni sono diventati un’arma: Molina e Wesley pronti per Como

Quelli che nella scorsa stagione erano stati spesso un problema, oggi sono diventati uno dei punti di forza della Roma di Gasperini. Gli esterni giallorossi hanno creato fin qui 24 occasioni da gol: 13 con Wesley, 7 con Molina e 4 con Lulli, dato che mette la Roma alle spalle soltanto dell’Inter. A Como il tecnico dovrebbe affidarsi a Molina a destra e Wesley a sinistra, anche con compiti differenti: più offensivo il brasiliano, più attento in copertura l’argentino. Gasperini, però, ha sempre lasciato intendere di non considerare fisse le fasce, per cui non è escluso che i due possano anche scambiarsi posizione durante la gara. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 7:00 | Gasperini e la difesa dei “gladiatori”: Roma prima per recuperi alti

Gian Piero Gasperini ha definito il reparto arretrato della Roma una “difesa di gladiatori” e i numeri raccontano una squadra molto efficace anche senza palla. I giallorossi sono primi in Serie A per recuperi sulla trequarti, 5,8 a partita, e per possessi riconquistati nella zona centrale del campo, 141, con 17 conclusioni nate da recuperi alti. Il tecnico può contare su Ndicka, Mancini, Balerdi, Hermoso, Ghilardi e Koulierakis: “Si difende in 11, si attacca in 11” è una delle frasi che meglio sintetizzano il suo sistema. In vista di Como, Ndicka potrebbe tornare titolare al posto di Balerdi, atteso più tardi a Trigoria dopo gli impegni con l’Argentina. (Il Messaggero)