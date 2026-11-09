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FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

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Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 9 novembre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 | Bove: “Roma con grandissime potenzialità. Ho un occhio verso l’Italia”

Edoardo Bove promuove la Roma di Gasperini: “Ha grandissime potenzialità. Si difende attaccando, ha un gioco quasi asfissiante, a uomo”. L’ex giallorosso, oggi al Watford, ha ricordato di aver affrontato Gasperini in Italia e di conoscere bene le difficoltà create dal suo calcio. Poi uno sguardo al proprio futuro: “Essere in Inghilterra mi rende felice, era un sogno. Però non nascondo di avere un occhio verso l’Italia”. (La Domenica Sportiva)

Ore 9:00 | Totti sul ritorno alla Roma: “Certe cose si fanno in due, non da soli”

Francesco Totti torna a parlare del possibile rientro nella Roma e lascia ancora aperta la porta: “Per me Roma è tutto, ma certe cose si fanno in due, non da soli”. L’ex capitano precisa di non voler creare polemiche e riconosce il buon momento del club: “Loro stanno facendo bene, tutto funziona e la squadra è molto forte”. Poi il pensiero a Trigoria: “È stata casa mia. Ci sono arrivato a dodici anni e ci sono rimasto per oltre trentacinque”.

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CALCIOMERCATO | D’Amico prepara due colpi alla Malen per il sogno scudetto

Svilar e Dybala verso il rientro. Pellegrini ha scelto: niente intervento, ecco quando può tornare

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Ore 7:45 | Roma, Trigoria si svuota: tredici giocatori convocati dalle nazionali

La Roma affronta l’ultima sosta del 2026 con tredici giocatori convocati dalle rispettive nazionali. Con l’Argentina partiranno Soulé, Balerdi e Castro, mentre Wesley raggiungerà il Brasile. L’Italia ha chiamato Pisilli e Ghilardi, con Mancini fermato da un risentimento al flessore; Malen ritroverà l’Olanda, Mora torna nel Portogallo maggiore, mentre partiranno anche Koulierakis, Lulli, Vasquez e De Marzi. Koné, invece, è stato risparmiato dalla Francia. (Il Messaggero)

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