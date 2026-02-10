FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 10 febbraio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:00 – Nkunku: “Mai pensato di andare via a gennaio”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Christopher Nkunku spegne le voci di mercato: “Non ho mai pensato di andare via, erano solo voci”. L’attaccante chiarisce: “Il mio agente non mi ha parlato di offerte e non gli ho chiesto di cercare altro, volevo solo essere pronto a rendere qui al Milan”. Parole nette che chiudono definitivamente alle indiscrezioni che lo avevano accostato anche alla Roma. (Gazzetta dello Sport)

Ore 10:55 – Arena compie oggi 17 anni

Antonio Arena, baby attaccante della Roma anche ieri in campo nel finale di partita contro il Cagliari, festeggia oggi il suo compleanno: il classe 2009 compie 17 anni. Il club giallorosso ha fatto gli auguri al centravanti scrivendo sui social “auguri Antonio!“.

Ore 9:30 – Totti, ritorno in società sempre più vicino

La presenza di Francesco Totti in tribuna per Roma-Cagliari è un segnale forte sul suo possibile ritorno nei quadri dirigenziali giallorossi. Il ruolo potrebbe essere simile a quello di Zanetti all’Inter: non solo uomo immagine, ma figura di rappresentanza con peso decisionale e capacità di incidere anche sul mercato. Inquadrato dai maxischermi dopo pochi minuti, l’Olimpico ha reagito con un boato e il coro “Un capitano, c’è solo un capitano”, con Totti in piedi a ringraziare i 60.334 tifosi presenti. Accanto a Vito Scala e Candela, ha assistito anche alla doppietta di Malen. (Il Tempo)

Ore 8:55 – Le pagelle dei quotidiani: Malen MVP, super Pisilli

Dalle pagelle dei quotidiani emerge un verdetto netto: Malen è il migliore in campo, promosso con l’8 unanime da tutte le testate. Ottime anche le prove di Pisilli (picchi da 7.5 su Corriere dello Sport, Corriere della Sera e Il Tempo) e del pacchetto difensivo, con N’Dicka e Ghilardi costantemente sopra la sufficienza. Tra i meno convincenti spicca Pellegrini, che incassa il 5.5 dal Corriere dello Sport ed è giudicato appena sufficiente dagli altri, mentre Soulé oscilla tra il 5.5 (Tuttosport) e il 6.5. Gasperini promosso da tutti: voti tra 7 e 7.5.

Ore 7:00 – Giorno di riposo, la Roma torna in campo domani

Dopo la vittoria contro il Cagliari che ha permesso alla Roma di agganciare la Juventus al quarto posto, Gian Piero Gasperini ha concesso ai suoi un giorno di riposo. La ripresa degli allenamenti infatti per mercoledì pomeriggio, quando si inizierà a preparare la sfida contro il Napoli.

