FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 10 novembre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 | Candela: “La Roma deve crederci, a gennaio servono un paio di pedine”

Vincent Candela invita la Roma a non porsi limiti: “Ha ragione Gasperini, non bisogna accontentarsi. L’Inter magari vincerà perché ha la rosa più forte, ma la Roma ha tutte le carte in regola per giocarsela fino alla fine”. L’ex giallorosso esalta il lavoro di Gasperini, la crescita di Soulé e la solidità del centrocampo, sottolineando anche l’impatto di Malen. Poi il messaggio al mercato: “Se arrivano un paio di pedine che mancano, ci si può divertire ancora di più”. (Il Messaggero)

Ore 8:30 | Dybala e Svilar verso il rientro in gruppo: Molina resta a Trigoria

La Roma riprenderà domani pomeriggio gli allenamenti a Trigoria e Gasperini è pronto a ritrovare gradualmente Dybala e Svilar. Il portiere, reduce dalla frattura da stress al quinto dito del piede, sarà sottoposto a una nuova visita di controllo. Durante la sosta resteranno a Trigoria anche Koné e Molina: per l’argentino è arrivato lo stop del club alla convocazione, che avrebbe previsto il rientro nella Capitale a soli due giorni dalla ripresa del campionato. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 7:00 | Roma da record: mai 31 gol nelle prime 11 giornate

La Roma di Gasperini ha stabilito un nuovo primato nella storia del club: 31 gol nelle prime 11 giornate di campionato, un dato mai raggiunto prima. Il precedente massimo era di 28 reti nella stagione 1960-61. I giallorossi sono inoltre ancora imbattuti in Serie A, come la Lazio, e nei principali cinque campionati europei condividono questo dato soltanto con Bayern Monaco e Borussia Dortmund. All’Olimpico, inoltre, la Roma non perde da oltre un anno. (Il Messaggero)