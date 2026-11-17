Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 17 novembre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 | Cicinho: “Endrick sarebbe perfetto, Wesley può diventare un top mondiale”

Cicinho promuove il progetto della Roma di Gasperini: “Ha le qualità per lottare per il campionato fino alla fine”, pur sottolineando la necessità di ampliare la rosa. L’ex terzino vede molto bene anche Endrick in giallorosso: “La Roma sarebbe una soluzione eccellente per lui”. Parole importanti pure per Wesley: “Ha il potenziale per diventare uno dei migliori al mondo nel suo ruolo”. (Il Messaggero)

Ore 9:15 | Parma in emergenza verso la Roma: difesa decimata, dubbi anche a centrocampo

Il Parma si avvicina alla sfida contro la Roma con diversi problemi di formazione. In difesa mancherà lo squalificato Ndiaye, mentre Diego Carlos e Drobnic sono in dubbio per problemi fisici. Al momento le uniche certezze del reparto sono Delprato e Troilo. Da valutare anche Bernabé a centrocampo e David Romero, ancora alle prese con una lussazione alla spalla. (Il Romanista)

Ore 9:00 | Prandelli: “Gasperini l’uomo giusto. Malen perfetto, Pisilli e Lulli simboli del progetto”

Cesare Prandelli promuove senza riserve la Roma di Gasperini: “Il popolo romanista ha capito subito che era l’uomo giusto al momento giusto”. L’ex ct esalta soprattutto la valorizzazione dei giovani Pisilli e Lulli, la crescita di Mancini e la coppia Cristante-Koné. Parole importanti anche per Malen: “È un centravanti straordinario, perfetto per il gioco di Gasp”. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 8:15 | Parma-Roma, trasferta ancora in bilico: vendita sospesa per il settore ospiti

Resta in dubbio la presenza dei tifosi della Roma al Tardini per la sfida contro il Parma. La vendita dei biglietti per il settore ospiti non è ancora partita, in attesa del pronunciamento dell’Osservatorio sulle possibili restrizioni per i sostenitori residenti nel Lazio. Non è escluso un nuovo divieto di trasferta che, se confermato, sarebbe il dodicesimo stop nelle ultime quattordici gare lontano dall’Olimpico. (Corriere dello Sport)

Ore 7:35 | Roma, torna Svilar: a Parma di nuovo titolare dopo due mesi

Dopo oltre due mesi di assenza, Mile Svilar è pronto a riprendersi la porta della Roma nella trasferta di Parma. L’ultima presenza risale al 19 settembre contro l’Inter. I numeri raccontano quanto sia pesata la sua assenza: con Svilar i giallorossi avevano subito 4 gol in 6 partite, senza di lui 14 in 8 gare, passando da una media di 0,66 a 1,75 reti incassate a partita. (La Gazzetta dello Sport)

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