FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 20 ottobre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 | Okaka: “Gasperini è un fuoriclasse, questa Roma può competere”

A quindici anni dall’eliminazione contro lo Slovan Bratislava, Stefano Okaka ha ricordato quella doppia sfida e ha parlato della Roma di oggi: “Mi piace tanto e spero che con Gasperini possa puntare a qualcosa d’importante. Ha tutte le possibilità per competere”. Poi l’elogio al tecnico: “È un fuoriclasse del suo lavoro. Per fortuna la Roma ha lui”. Sulla squadra del passato ha ricordato soprattutto Totti, De Rossi e Cassano. (Il Messaggero)

Ore 8:45 | Roma-Slovan, oltre 63mila all’Olimpico: cancelli aperti dalle 19

L’Olimpico è pronto a spingere la Roma nella sfida di Champions contro lo Slovan Bratislava. Sono attesi oltre 63mila tifosi sugli spalti, anche se restano ancora alcuni tagliandi disponibili. La squadra di Gasperini va a caccia della prima vittoria europea stagionale, con i cancelli dello stadio che apriranno alle 19:00. (Il Romanista)