Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 24 novembre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 | Benitez: “Malen fa paura. Le assenze di Kvaratskhelia e Doué pesano”

Rafa Benitez guarda con fiducia alla Roma in vista della sfida contro il PSG. Il tecnico spagnolo sottolinea soprattutto le assenze di Kvaratskhelia e Doué, giudicate pesanti, e il momento dei giallorossi: “La squadra sta bene, segna e ha un centravanti pazzesco, che fa paura, come Malen”. Benitez esalta anche il lavoro di Gasperini: “Se la Roma ha il migliore attacco del campionato, vuol dire che dietro c’è un lavoro”. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 9:00 | Dovbyk, la Roma si muove: contatti col Venezia, pista Valencia in Spagna

La Roma si sta muovendo direttamente per trovare una nuova sistemazione ad Artem Dovbyk, con il Bologna destinato a non esercitare il diritto di riscatto da 17 milioni. I giallorossi vogliono evitare un’ulteriore svalutazione dell’investimento da 41 milioni e avrebbero già avuto contatti con il Venezia, alla ricerca di una punta. L’agente sta lavorando anche sul mercato spagnolo, dove piace al Valencia, ma l’ingaggio da 3 milioni netti resta un ostacolo importante. (Il Resto del Carlino)

Ore 8:20 | Rensch va ko: oggi gli esami. Balerdi verso il recupero

Devyne Rensch salterà la sfida contro il PSG: l’olandese ha accusato un nuovo problema al flessore dopo quello all’adduttore destro e oggi si sottoporrà agli esami strumentali per chiarire l’entità dell’infortunio. Va invece verso la convocazione Balerdi, che ieri ha lavorato parzialmente con il gruppo. Sul fronte formazione, Svilar sarà titolare, con Ndicka, Mancini e Hermoso in difesa e Wesley pronto a rientrare dal 1′. Resta aperto il dubbio tra una Roma più coperta con De Roon in mezzo e Cristante avanzato, oppure il tandem Dybala-Soulé alle spalle di Malen. (Il Tempo)

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