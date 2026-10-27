FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 27 ottobre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 10:00 | Roma-Cagliari, oltre 60mila all’Olimpico: cancelli aperti dalle 18:45
Per Roma-Cagliari, in programma questa sera alle 20:45, sono attesi oltre 60mila spettatori allo Stadio Olimpico. I cancelli apriranno alle 18:45 e il club consiglia di arrivare almeno 90 minuti prima. Biglietti e abbonamenti saranno validi esclusivamente in formato digitale, mentre gli screenshot non saranno accettati ai tornelli. Restano ancora alcuni tagliandi disponibili. (AS Roma)
Ore 9:30 | Roma e Juventus su Wiafe: scout in tribuna per il gioiello del Genoa
Roma e Juventus avrebbero messo gli occhi su Samuel Wiafe, centrocampista classe 2008 del Genoa. Domenica alcuni scout delle big di Serie A erano in tribuna per seguirlo da vicino, mentre i due club starebbero valutando il giovane in prospettiva per rinforzare la mediana. Il Genoa lo ha acquistato in estate dal Modena per 2,5 milioni più bonus. (Tuttosport)
Ore 8:50 | Attesi 60mila all’Olimpico. Poi trasferta lunga tra Udine e Manchester
Per Roma-Cagliari sono attesi circa 60mila spettatori all’Olimpico. Sarà l’ultimo impegno casalingo prima di una doppia trasferta: sabato i giallorossi saranno di scena a Udine, poi si fermeranno in Friuli per allenarsi domenica e partiranno da Trieste alla volta dell’Inghilterra, dove martedì affronteranno il Manchester United in Champions League. (Corriere dello Sport)
Ore 8:00 | Mora, col Cagliari può essere la sua occasione
Contro il Cagliari potrebbe arrivare una nuova chance dal primo minuto per Rodrigo Mora. Con Pellegrini fuori e Dybala al massimo destinato alla panchina, il portoghese spera di trovare spazio nel suo ruolo naturale. Secondo Il Messaggero, infatti, per Gasperini Mora non è l’alternativa a Soulé, ma soprattutto il vice Dybala: un trequartista puro, da coinvolgere maggiormente tra le linee e nell’ultimo passaggio. (Il Messaggero)
Quello di stasera ai fini della Classifica diventa una partita importantissima Non mi sono mai esposto prima, ma se si punta ai massimi livelli non si accettano scusanti voglio una vittoria, in caso contrario lo reputerei un passo indietro – Forza Roma 💛❤️
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.