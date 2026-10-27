FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 27 ottobre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:00 | Roma-Cagliari, oltre 60mila all’Olimpico: cancelli aperti dalle 18:45

Per Roma-Cagliari, in programma questa sera alle 20:45, sono attesi oltre 60mila spettatori allo Stadio Olimpico. I cancelli apriranno alle 18:45 e il club consiglia di arrivare almeno 90 minuti prima. Biglietti e abbonamenti saranno validi esclusivamente in formato digitale, mentre gli screenshot non saranno accettati ai tornelli. Restano ancora alcuni tagliandi disponibili. (AS Roma)

Ore 9:30 | Roma e Juventus su Wiafe: scout in tribuna per il gioiello del Genoa

Roma e Juventus avrebbero messo gli occhi su Samuel Wiafe, centrocampista classe 2008 del Genoa. Domenica alcuni scout delle big di Serie A erano in tribuna per seguirlo da vicino, mentre i due club starebbero valutando il giovane in prospettiva per rinforzare la mediana. Il Genoa lo ha acquistato in estate dal Modena per 2,5 milioni più bonus. (Tuttosport)

Ore 8:50 | Attesi 60mila all’Olimpico. Poi trasferta lunga tra Udine e Manchester

Per Roma-Cagliari sono attesi circa 60mila spettatori all’Olimpico. Sarà l’ultimo impegno casalingo prima di una doppia trasferta: sabato i giallorossi saranno di scena a Udine, poi si fermeranno in Friuli per allenarsi domenica e partiranno da Trieste alla volta dell’Inghilterra, dove martedì affronteranno il Manchester United in Champions League. (Corriere dello Sport)

Ore 8:00 | Mora, col Cagliari può essere la sua occasione

Contro il Cagliari potrebbe arrivare una nuova chance dal primo minuto per Rodrigo Mora. Con Pellegrini fuori e Dybala al massimo destinato alla panchina, il portoghese spera di trovare spazio nel suo ruolo naturale. Secondo Il Messaggero, infatti, per Gasperini Mora non è l’alternativa a Soulé, ma soprattutto il vice Dybala: un trequartista puro, da coinvolgere maggiormente tra le linee e nell’ultimo passaggio. (Il Messaggero)