FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 29 settembre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 18:50 | Roma, prime anticipazioni sulla maglia Home del Centenario: omaggio al Roman FC

La Roma lavora già alla maglia Home della stagione del Centenario. Secondo Footy Headlines, la divisa sarà un omaggio al Roman Football Club, uno dei tre club fondatori: base nel tradizionale rosso scuro e dettagli dorati firmati Adidas. Con ogni probabilità verrà utilizzato lo stemma attuale, e non il logo vintage del Football Club di Roma. (Footy Headlines)

Ore 16:45 | Umberti: “Prima pietra ad aprile, nel 2029-30 si giocherà nel nuovo stadio”

Massimiliano Umberti, presidente del IV Municipio, fa il punto sul nuovo Stadio della Roma dopo il via libera della Conferenza dei Servizi: “È realistico aprile per la prima pietra. Poi ci vorranno due anni e mezzo: nella stagione 2029-30 si potrà giocare nel nuovo stadio”. Sugli scavi archeologici assicura che è “tutto nella norma”, mentre sulla mobilità sottolinea che l’impianto sarà raggiungibile con metro, autobus, bici, treni e tranvia. Parole importanti anche sui Friedkin: “Fanno fatti e parlano poco, c’è stata una serietà totale”. (Retesport)

Ore 15:20 | Stadio della Roma, partono gli scavi archeologici a Pietralata

Dopo il via libera definitivo della Conferenza dei Servizi sono iniziati gli scavi archeologici a Pietralata. I lavori serviranno a riportare alla luce il Castellum Aquae, la cisterna romana che sarà tutelata e valorizzata all’interno del progetto del nuovo Stadio della Roma.

Ore 13:20 | Malagò: “Lo stadio della Roma sarà nel dossier per Euro 2032”

Giovanni Malagò celebra il via libera della Conferenza dei Servizi per il nuovo stadio della Roma e guarda già a Euro 2032: “È un traguardo non solo della città e della squadra, ma di tutto il movimento”. Il presidente della Figc ha ricordato Dino Viola e Franco Sensi e ha aggiunto: “La chiusura della Conferenza dei Servizi è il requisito che chiude tutti questi parametri, per cui lo stadio della Roma sicuramente sta nel dossier”.

Ore 10:55 | Wesley nel mirino del Manchester United

Wesley sarebbe finito nel mirino del Manchester United. Secondo il sito britannico Theatreofred.com, il laterale della Roma avrebbe impressionato Michael Sansoni, direttore dei dati dei Red Devils. Le sirene della Premier tornano dunque a suonare per il brasiliano, dopo che la Roma aveva già respinto un’offerta del Chelsea durante la scorsa estate.

Ore 9:30 | Jacobo Ramon avvisa la Roma: “Partidazo, è fortissima e lotterà per lo Scudetto”

Jacobo Ramon presenta così la sfida tra Como e Roma alla ripresa del campionato: “Partidazo. La Roma è fortissima e lotterà per lo Scudetto”. Il difensore del Como ha elogiato anche lo spettacolo offerto recentemente dai giallorossi: “Roma-Inter è stata una partita magnifica, quello è il cammino”. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 8:20 | Anticipazioni sulla terza maglia del Centenario: omaggio all’Alba Audace

Emergono le prime anticipazioni sulla terza maglia della Roma 2027-2028, quella della stagione del Centenario. La divisa dovrebbe avere una base bianca con dettagli verde scuro e sarà ispirata all’Alba Audace, uno dei tre club fondatori. Secondo le indiscrezioni, però, non verrà utilizzato lo stemma originario dell’Alba Audace: nell’anteprima compare infatti il logo con l’acronimo ASR, già presente sulle maglie della stagione in corso. (Footy Headlines)

Ore 8:00 | Totti: “La Roma è la storia della mia vita. La 10? Non esistono numeri di passaggio”

Francesco Totti ripercorre la sua carriera e il rapporto con la Roma: “Sono nato, cresciuto e morto con un’unica maglia. La Roma è diventata la storia della mia vita”. Sulla numero 10 ribadisce: “Non si dà solo perché fai bene cinque, sei o sette partite. Non esistono i 10 di passaggio”. Poi il ricordo del Mondiale 2006, vinto giocando “al 40-50 per cento”, l’ammissione sulla pace non ancora completa con Spalletti e una battuta sul talento: “Le cose che facevo io non le ho mai viste fare da altri”. (Corriere dello Sport)