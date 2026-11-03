FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 3 novembre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:50 | Benitez: “Questa Roma può fare tre o quattro gol a tutte”

Rafa Benitez esalta la Roma alla vigilia della sfida contro il Manchester United: “Questa Roma può fare tre o quattro gol a tutte. È una squadra fatta e finita, sta bene e ha la sicurezza che le arriva dal suo gioco”. L’ex tecnico però avverte Gasperini: “A Old Trafford non è facile per nessuno, pure se il Manchester United se la sta passando male”. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 9:30 | Manchester-Roma, ballottaggio apertissimo a destra

Gasperini sembra avere ormai definito gran parte dell’undici per la sfida di questa sera a Old Trafford. In porta ci sarà Gollini, con Mancini, Ndicka ed Hermoso favoriti in difesa. In mezzo confermata la coppia Cristante-De Roon, con Wesley a sinistra e ballottaggio apertissima a destra: i giornali si dividono tra Molina, Rensch e Lulli. Sulla trequarti Pisilli è indicato da quasi tutti i quotidiani accanto a Soulé, mentre davanti toccherà ancora a Malen.

Ore 8:15 | Ndicka, esame Cunha a Old Trafford: sarà lui il riferimento della difesa

Per Evan Ndicka questa sera il livello della sfida si alzerà sensibilmente. Il centrale della Roma dovrà soprattutto contenere Matheus Cunha, principale riferimento offensivo del Manchester United. Saranno decisive le letture in anticipo e la gestione del campo aperto, soprattutto quando la squadra di Gasperini difenderà alta. Ndicka, però, ha caratteristiche adatte al duello: forza nel corpo a corpo, tempi d’intervento e capacità di lettura. (La Gazzetta dello Sport)