FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 9 giugno 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 9:30 – Piace Ruggeri ma non è una priorità
La Roma continua a monitorare il mercato degli esterni e tra i profili seguiti c’è Matteo Ruggeri, reduce da una stagione all’Atletico Madrid dopo l’esperienza con Gasperini all’Atalanta. Secondo Il Messaggero, però, il laterale al momento non rappresenta una priorità per il club giallorosso, che in questa fase sta concentrando i propri sforzi soprattutto sul rafforzamento del reparto offensivo. (Il Messaggero)
Ore 8:45 – Wesley torna a Trigoria: Gasp lo ha già chiamato
Wesley rientrerà nelle prossime ore a Trigoria per ulteriori accertamenti dopo l’infortunio accusato con il Brasile. Le prime verifiche hanno escluso problemi al ginocchio, confermando invece una lesione muscolare all’adduttore della coscia sinistra. Secondo il Corriere dello Sport, Gasperini ha contattato immediatamente il giocatore con messaggi di sostegno. L’obiettivo è recuperare in tempo per l’inizio del ritiro estivo di metà luglio. (Corriere dello Sport)
Ore 8:00 – Dovbyk, ritorno di fiamma del Villarreal
La Roma continua a lavorare anche sul fronte uscite e tra i giocatori destinati a essere valutati c’è Artem Dovbyk. Secondo le ultime indiscrezioni, il Villarreal avrebbe riacceso l’interesse per l’attaccante ucraino, già seguito in passato dal club spagnolo. Un’eventuale cessione contribuirebbe ad alleggerire la rosa e a generare risorse utili per il mercato in entrata. (Leggo)
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IN AGGIORNAMENTO…
Ruggeri è l’ultima delle priorità. Mi sembra il classico nome da inserire sui giornali, giusto perché ha lavorato con Gasperini. Wesley sulla sinistra ha reso ottimamente e anche Rensch è stato decisivo su quella fascia. A quel punto meglio davvero Dodò sulla destra, che fra l’altro costa parecchio meno ed è più pericoloso in fase offensiva, rispetto a Ruggeri.
Wesley si avvia alla soluzione diagnostica e terapica più logica: restando in seno alla squadra e alla gente che lo ama. Guarirà e non subirà contraccolpi piscologici, sentendosi curato e sostenuto.
Il Villareal su Dovbyk è una voce positiva: rispetta la squad cost rule UEFA e pure il “tetto” della Liga; ha il bilancio in attivo (grazie al trading che valorizza il vivaio). Può permettersi quindi di riprendersi Dovbyk. Deve solo essere “leale” nei confronti di una Roma che li ha beneficiati.
Se il Villareal offrisse una cifra adeguata per Dovbyk, già in questa sessione di mercato oppure un prestito con obbligo per la prossima estate, se almeno una volta nella vita riuscissimo a trovare una “alleata” sul mercato (fortune che toccano sempre e solo alle altre, che realizzano cessioni con prezzi di vendita che lasciano stupiti), la fine del SA già in questa estate, sarebbe realizzabile senza sforamenti e soprattutto senza il bisogno di effettuare nessun tipo di cessione eccellente
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.