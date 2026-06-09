FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 9 giugno 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Piace Ruggeri ma non è una priorità

La Roma continua a monitorare il mercato degli esterni e tra i profili seguiti c’è Matteo Ruggeri, reduce da una stagione all’Atletico Madrid dopo l’esperienza con Gasperini all’Atalanta. Secondo Il Messaggero, però, il laterale al momento non rappresenta una priorità per il club giallorosso, che in questa fase sta concentrando i propri sforzi soprattutto sul rafforzamento del reparto offensivo. (Il Messaggero)

Ore 8:45 – Wesley torna a Trigoria: Gasp lo ha già chiamato

Wesley rientrerà nelle prossime ore a Trigoria per ulteriori accertamenti dopo l’infortunio accusato con il Brasile. Le prime verifiche hanno escluso problemi al ginocchio, confermando invece una lesione muscolare all’adduttore della coscia sinistra. Secondo il Corriere dello Sport, Gasperini ha contattato immediatamente il giocatore con messaggi di sostegno. L’obiettivo è recuperare in tempo per l’inizio del ritiro estivo di metà luglio. (Corriere dello Sport)

Ore 8:00 – Dovbyk, ritorno di fiamma del Villarreal

La Roma continua a lavorare anche sul fronte uscite e tra i giocatori destinati a essere valutati c’è Artem Dovbyk. Secondo le ultime indiscrezioni, il Villarreal avrebbe riacceso l’interesse per l’attaccante ucraino, già seguito in passato dal club spagnolo. Un’eventuale cessione contribuirebbe ad alleggerire la rosa e a generare risorse utili per il mercato in entrata. (Leggo)

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