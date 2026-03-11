FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 11 marzo 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Giannini: “Malen è l’uomo in più della Roma”

Giuseppe Giannini analizza i prossimi impegni della Roma tra Europa League e campionato. “L’insidia maggiore è il calendario, soprattutto con tanti infortunati in attacco. La Juve è un pericolo grosso, ma la differenza può farla la forma fisica”. L’ex capitano giallorosso indica poi il giocatore chiave: “Malen è l’elemento in più della Roma, bisogna trovare il modo di servirlo meglio”. Infine un passaggio su Dybala e Pellegrini: “Con Paulo sarebbe stata un’altra storia. Mi dispiace per Lorenzo: in carriera ci sono alti e bassi, ma non gli rimprovererei l’impegno”. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:25 – Como, Fabregas studia le mosse anti-Roma

Cresce l’attesa a Como per la sfida contro la Roma: lo stadio Sinigaglia va verso il tutto esaurito per una partita che può pesare molto nella corsa europea dei lariani. Grande curiosità sulle scelte di formazione del tecnico spagnolo, che potrebbe cambiare assetto offensivo vista l’abbondanza di opzioni. Paz e Baturina potrebbero partire insieme, mentre si attendono novità sulle condizioni di Diao, assente all’ultimo contro il Cagliari ma atteso comunque tra i disponibili. Ottimismo anche per Perrone, uscito sabato per un problema alla coscia. (Gasport)

Ore 7:50 – Bologna-Roma, Hermoso verso la panchina

Contro il Bologna Gasperini potrebbe operare qualche rotazione. Zaragoza si candida per una maglia da titolare vicino a Malen, con Cristante alle loro spalle, mentre a centrocampo spinge El Aynaoui. In difesa, con Mancini squalificato, possibile terzetto Celik-Ndicka-Ghilardi. Wesley torna dalla squalifica, Hermoso verso la convocazione ma non dall’inizio. (Il Tempo)

IN AGGIORNAMENTO…