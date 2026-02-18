FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 18 febbraio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:30 – Oggi la sentenza contro lo stop alle trasferte

Dopo l’udienza di ieri c’è attesa, teoricamente già per oggi, per la pec con la sentenza sul ricorso al Tar contro il provvedimento di chiusura delle trasferte. I romanisti e la giustizia sperano. (Il Romanista)

Ore 9:30 – El Shaarawy, piccoli progressi

Va ancora monitorata la situazione legata ad El Shaarawy. L’attaccante giallorosso è indisponibile da un mese per un’infiammazione al tendine d’Achille. Qualche segnale di miglioramento negli ultimi giorni c’è stato. Il Faraone ha iniziato a lavorare sul campo, ma avverte ancora dolore nella zona infiammata. (Il Tempo)

Ore 8:35 – Gasperini tra ricordi e risate a Pescara

Gian Piero Gasperini rientra oggi nella Capitale per dirigere l’allenamento pomeridiano dopo aver partecipato a un evento a Pescara con i suoi ex compagni. Ai microfoni di Rete8 ha raccontato: “Una giornata bellissima per tornare qui, rincontrare tanti amici. Siamo rimasti molto legati, vuol dire che c’è stato qualcosa di bello”. Poi l’aneddoto: “Il ricordo più divertente? Avevo una Panda, me l’hanno messa su un muretto per non farmi andare a casa. Ho dovuto aspettare che me la tirassero giù: era la goliardia dell’epoca”.

Ore 7:40 – Roma, passo Champions

Dopo 25 giornate la Roma viaggia su ritmi da Champions League, evento riuscito solo due volte nelle ultime sette stagioni. I 47 punti attuali e il pareggio di Napoli permettono a Gian Piero Gasperini di staccare la Juventus e presentarsi allo scontro diretto dell’Olimpico potenzialmente davanti in classifica. In passato, con Paulo Fonseca e José Mourinho, il finale di stagione fu penalizzato dall’Europa: la missione di Gasp è evitare lo stesso copione. Le prossime due gare casalinghe con Cremonese e Juve saranno decisive per non disperdere quanto costruito. (Il Tempo)

