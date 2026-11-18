Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 18 novembre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 | Gittens apre alla Roma, in corsa anche Leweling

La Roma guarda alla Premier League per trovare un nuovo colpo in stile Malen: un giocatore con poco spazio ma sul quale Gasperini sarebbe pronto a puntare, magari in prestito con diritto di riscatto. Dopo il sogno Endrick, frenato dal muro di Mourinho, nella lista del ds D’Amico c’è Jamie Gittens, che sarebbe disponibile a sposare il progetto giallorosso. Resta in corsa anche Jamie Leweling dello Stoccarda. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 8:50 | Roma, calendario favorevole: sette gare per provare a volare

Dopo aver superato senza sconfitte gli scogli Inter, Como e Napoli, la Roma guarda con fiducia alle prossime settimane. I giallorossi restano tra le pochissime squadre ancora imbattute nei principali campionati europei e ora il calendario propone Parma e Monza prima di un dicembre più impegnativo con Bologna, Lazio e Juventus. A seguire arriveranno Frosinone e Venezia. Un dato fotografa bene la crescita della squadra: contro le formazioni poi finite nella parte destra della classifica, dal girone di ritorno della scorsa stagione, la Roma ha raccolto 27 punti su 30 disponibili. (Il Messaggero)

Ore 8:00 | Parma-Roma, tifosi ancora in attesa: decisione rinviata al CASMS

A tre giorni da Parma-Roma resta ancora sospesa la vendita dei biglietti per il settore ospiti del Tardini. L’ONMS ha rinviato la decisione al CASMS, mentre il club giallorosso si starebbe muovendo per evitare un nuovo stop. Alla base delle valutazioni ci sarebbe un assalto dei tifosi del Parma ai romanisti avvenuto nel 2025. In caso di divieto, sarebbe il tredicesimo su diciassette trasferte di Serie A nel 2026 per i sostenitori giallorossi. In bilico anche le successive trasferte di Bologna e Venezia. (Il Tempo)

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