FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 21 ottobre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:00 | Koné punta il Sassuolo: possibile rientro prima della sosta

Manu Koné continua il percorso di recupero e proverà a tornare a disposizione della Roma per la sfida contro il Sassuolo, in programma subito prima della sosta. Il centrocampista francese resta ancora assente, ma Gasperini spera di riaverlo presto per rinforzare il reparto. (Il Tempo)

Ore 9:30 | I voti dei giornali: Pisilli e Wesley i migliori (7,28), Mora il peggiore (5,93)

Le pagelle dei quotidiani premiano soprattutto Pisilli e Wesley (7,28), migliori in campo nella vittoria contro lo Slovan Bratislava. Molto bene anche Hermoso e Malen (7,14), seguiti da Ghilardi e Pellegrini (7,07). Tra i voti più bassi c’è invece Mora (5,93), unico insufficiente nella media. Promosso anche Gasperini (7,36), premiato per la gestione della gara.

Ore 8:15 | Malen show anche in Champions: gol, assist e numeri da record

Doynell Malen continua a trascinare la Roma: contro lo Slovan Bratislava ha firmato un gol su rigore e un assist per Pisilli, dopo la doppietta al Real Madrid e l’assist per Cristante contro il Fenerbahce. L’olandese è salito a 9 gol stagionali, 6 in campionato e 3 in Champions, ed è il primo giocatore giallorosso a partecipare a una rete in ciascuna delle prime tre partite disputate in una singola edizione della competizione. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 7:00 | Roma-Slovan, tensione all’Olimpico: scontri tra ultrà slovacchi e polizia

Momenti di tensione all’Olimpico durante Roma-Slovan Bratislava. Nel settore dei tifosi ospiti alcuni ultrà slovacchi avrebbero aggredito gli agenti intervenuti per riportare l’ordine, arrivando anche a sottrarre alcuni scudi. La polizia ha reagito con alcune cariche, costringendo i tifosi ad arretrare. Alcuni sostenitori sarebbero stati identificati e non si escludono provvedimenti. (Corsera)