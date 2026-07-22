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FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

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Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 22 luglio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:00 – Vaz accelera: possibile rientro per il Galles

Robinio Vaz accelera i tempi di recupero e potrebbe tornare a disposizione per la seconda parte del ritiro in Galles. L’attaccante francese è ancora fuori dal gruppo dopo l’infortunio rimediato nei primi giorni di preparazione, ma punta a ridurre lo stop inizialmente previsto. (Il Messaggero)

LEGGI ANCHE – Roma, primo stop a Trigoria: Vaz si ferma, infortunio al collaterale

Ore 8:20 – Malen e Ndicka tornano in gruppo

Oggi Gasperini ritroverà in gruppo Malen e Ndicka, entrambi reduci dal Mondiale. Il difensore ivoriano era fermo dall’infortunio nel derby di fine maggio e, pur convocato dalla Costa d’Avorio, non è sceso in campo nelle quattro gare disputate. Effettuerà controlli, ma a due mesi di distanza le sue condizioni non preoccupano. (Leggo, Il Messaggero)

Ore 7:30 – El Aynaoui e Salah-Eddine attesi il 30 luglio

El Aynaoui e Salah-Eddine rientreranno a Trigoria il 30 luglio, in tempo per prendere parte alla seconda fase del ritiro. Qualche giorno dopo, nel Regno Unito, è atteso anche Koné, ultimo romanista ad aver lasciato il Mondiale. (Il Messaggero)

IN AGGIORNAMENTO…

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